中職／廖健富代打勝利三分砲 猿又屠獅9連勝

2019-06-26 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊昨天奪下上半季冠軍，今天在台南球場再度上演逆轉秀，前七局2：3落後，八局上廖健富代打，轟出右外野三分全壘打，終場以7：4獲勝，最近九連勝、對戰獅隊七連勝，廖健富賽後獲選單場MVP。

獅隊七連敗結束上半季賽事，戰績25勝1和33敗排名墊底，和猿隊交手20場只有5勝15敗。

猿隊二局上林泓育因觸身球上壘，再靠朱育賢二壘打、林立內野滾地球護送，攻下全場第一分；朱育賢四局上轟出陽春砲，本季第20轟出爐，成為中職史上第三位半季20轟打者。

獅隊前四局掛零，五局下姚雨翔、林祖傑、朱元勤、林勝傑接連安打攻下兩分，追成2：2平手，六局下蘇智傑轟出陽春砲，個人本季第13轟也是隊史第2000轟紀錄，獅隊3：2領先。

獅隊先發投手潘威倫投六局，被揮出五支安打、失兩分，猿隊洋投尼克斯投五局，也被揮出五支安打、失兩分，兩人都無關勝敗。

猿隊八局上面對獅隊第三任投手傅于剛，再度展開攻勢，許禹壕、林立被保送後，廖健富代打轟出三分砲，個人本季第四轟成為致勝一擊，猿隊5：3後來居上。