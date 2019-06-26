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中職／林泓育主戰捕手兼第4棒 桃猿上半季火力最大化

2019-06-26 20:45中央社 台南26日電

猿隊林泓育。聯合報系記者侯永全／攝影
猿隊林泓育。聯合報系記者侯永全／攝影
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Lamigo桃猿林泓育今年扮演主戰捕手兼第4棒的重任，是上半季封王功臣之一，主因是用火力最大化來彌補投手不足，不過林泓育表示，自己是把重心放在守備，因此想法比較單純。

去年桃猿主戰捕手為劉時豪，蹲捕86場，包含60場先發，林泓育則是蹲捕24場，包含18場先發；不過今年劉時豪打擊狀況不佳，加上之前受傷，幾乎都是由林泓育擔任捕手，今天賽前蹲捕36場都是先發，才不到半季就超越去年的數字。

桃猿總教練洪一中說，每個時期球隊要做的事情都不同，因為今年球隊投手狀況比較不好，需要用攻擊來彌補，所以才會安排林泓育擔任主戰捕手兼第4棒。林泓育目前出賽54場，敲出13發全壘打，打擊率3成80。

林泓育表示，「守備時是守備，要盡量把失分壓低，引導投手，但攻擊時不會追求全壘打什麼的，也不會刻意追求成績，所以想法比較單純，重心放在守備，畢竟打者有9個人，但投捕只有1個人」。

不過又蹲又打難免會疲勞，因此除了場上該做的事情，包含專注當下、把重心放在團隊，場下的例行公事林泓育也認為非常重要，他說：「恢復、治療這些都要做好。」

至於桃猿一軍另一名捕手廖健富，今年蹲捕17場，包含14場先發，阻殺率偏低，共有12次被盜壘、1次盜壘阻殺。洪一中表示，要成功阻殺跑者，臂力是其次，因為球傳出去速度其實不會差太多，敏捷才是最重要的因素，這部分廖健富須再加強。

不過桃猿仍借重廖健富的打擊能力，擔任指定打擊居多，且攻擊表現亮眼，出賽45場打擊率3成18，另外選到14次保送。

林泓育廖健富
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