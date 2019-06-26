中職／朱育賢砲轟潘威倫 半季20轟本土第二人

2019-06-26 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



Lamigo桃猿外野手朱育賢近況真是火熱無比，6月份已打出8支全壘打、23分打點，本季很有機會刷新所有打擊成績。 聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo桃猿隊朱育賢，今天在台南球場對統一獅之戰，四局上從「嘟嘟」潘威倫的手中轟出中外野陽春砲，本季第20轟出爐，繼2015年高國輝之後，成為中職史上第二位締造半季20轟紀錄的本土打者。

高國輝2015年下半季20轟，整季累積39轟，破紀錄奪下中職全壘打王。

朱育賢前年27轟是個人單季最多轟紀錄，今年球季還未過半已有20轟，如果按照目前進度，有本錢成為史上首位單季40轟打者。

另外，獅隊成軍30年已有1999轟，再一轟將成為史上首支兩千轟球隊。