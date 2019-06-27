中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

Lamigo桃猿25日登頂，連5個半季都封王締造中職紀錄，在少了守護神陳禹勳後，桃猿依然能強勢登頂，投手教練吳俊良直接點名，牛棚關鍵人物就是側投「老虎」黃子鵬。

本季黃子鵬出賽32場，拿下3勝13中繼1救援、防禦率1.86，38.2局投球僅出現4次四壞保送，表現相當亮眼，很難想像兩年前選秀他直到第7輪才被撿走，英雄不怕出身低的故事，激勵未來要參加中職選秀的年輕投手，也讓人看到低肩側投或下勾這類「潛水艇」投手的價值。

桃猿中繼投手黃子鵬去年職棒生涯首季就有非常不錯的表現，拿下15個中繼點。本季他加強柔軟度訓練，低肩側投威力更上層樓！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

楊翔皓/1994.3.17(25歲)/穀保家商→文化大學

黃子鵬的大學同學楊翔皓同為低肩側投，他原為上肩投球，升上穀保家商改練低肩側投，偶像是陽介仁和廖于誠，自評球速和球威都比上肩投球來的好，2012年曾入選世青賽國手，後來沉寂很長一段時間，2017、2018年兩度向選秀叩關都落選。現效力新北市成棒隊的楊翔皓，今年第3度參加選秀，在味全龍城中職第5隊效應加持下，有機會一圓職棒夢。

楊翔皓第三度扣關中職，在大學同學黃子鵬的成功案例下，他今年很有機會入選。 擷圖自台灣棒球維基館／中華職棒提供 分享 facebook

張喜凱/1998.10.29(20歲)/桃園農工→文化大學

張喜凱應該是今年中職選秀，最受矚目的低肩側投投手，協調性極佳，2016年高中木棒聯賽冠軍戰，對西苑中學先發6局無失分奪勝投，同年亞青賽冠軍戰對日本先發5.1局失1分好投，讓球迷眼睛為之一亮，被譽為台版「牧田和久」，今年暑假升文化大學三年級的他決定挑戰職棒，盼「勾」出一片天。

張喜凱的滑球在2016年亞洲青棒錦標冠軍戰讓日本隊吃足苦頭，他非常想證明下勾球投手也能立足中職。 中央社資料照片 分享 facebook

楊程皓/1996.12.13(22歲)/穀保家商→文化大學

和黃子鵬、楊翔皓、張喜凱一樣，側投楊程皓同樣來自文化大學，出手點和黃子鵬差不多，比楊翔皓、張喜凱還高，日前參加測試會飆出148公里速球，技驚四座，不過控球有待加強，身高186公分和文化大學學長林晨樺一樣，有無機會像林晨樺進職棒投出一片天，值得關注。

陳良志/1997.4.30(22歲)/高苑工商→遠東科大

下勾投手陳良志出身高苑工商、遠東科大，現於台電打球，學生時期並無太突出表現，直到去年入選U23世界盃國家隊曾重拾信心，燃起挑戰職棒的念頭，最快球速約130公里出頭，或許不是很起眼的投手，不過若有機會進職棒，可以做為很好用的功能性投手。

台電下勾投好手陳良志日前在全國成棒甲組春季聯賽中，對上中信金融學院主投5局無失分，僅被擊出2支安打。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中職30年歷史不乏下勾或側投名投，包括「打虎英雄」陽介仁、「屠龍手」陳憲章、「黃金潛水艇」廖于誠，林晨樺更曾拿下中職勝投王，如今黃子鵬再度擦亮低肩側投招牌，或許會喚起各隊對這類投手的重視進而網羅。黃子鵬綽號老虎，誰是下一位「老虎」，絕對是選秀會上一大亮點。