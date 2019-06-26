中職／尼克斯對決墊底獅 挑戰第8勝追平索沙

2019-06-26 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊洋投尼克斯挑戰八連勝，若能奪下勝投，勝場數將追平富邦悍將隊前洋投索沙。 聯合報系資料照 分享 facebook

Lamigo桃猿隊昨天擊敗統一獅隊，連續五個半季封王，兩隊今天繼續在台南球場交手，猿隊洋投尼克斯挑戰八連勝，若能奪下勝投，勝場數將追平富邦悍將隊前洋投索沙，並列全聯盟榜首。

索沙月初轉戰南韓職棒，目前在中職八勝、防禦率1.56、奪三振85次都排名第一，尼克斯、王溢正七勝並列第二。

尼克斯本季出賽13場，戰績7勝3敗、防禦率3.27，開季前三戰吞下三連敗後，接下來10次出賽搶下七勝，目前七連勝紀錄和索沙並列中職投手本季最多。

但他對戰獅隊三場，合計15局失11分（10分自責），戰績1勝1敗、防禦率6，穩定性不如對戰另兩隊。

獅隊昨天輸球後，上半季排名確定墊底，也是繼2016年下半季後，再嘗半季排名最後的滋味，今天推出老將潘威倫先發，挑戰本季第六勝、生涯第141勝。

潘威倫本季12場先發投出5勝3敗、防禦率4.27，對戰猿隊四場，合計20局失17分（14分自責），戰績1勝1敗、防禦率6.30，16日只投兩局失八分吞敗，成為今年最慘的一戰。

猿隊目前猿隊拚出八連勝、對戰獅隊六連勝，今天是兩隊上半季最後一次交手，猿隊前19次交手14勝5敗大幅領先，包括桃園球場十戰全勝。