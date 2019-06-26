中職／桃猿破紀錄！連5半季封王成功

2019-06-26 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台南報導



桃猿球員開心慶祝封王。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊昨天在台南球場上演逆轉秀，前七局落後兩分，八局上追回三分，終場以五比四獲勝；這場攸關上半季冠軍的關鍵戰，猿隊拚出八連勝、對戰獅隊六連勝，加上富邦悍將隊沒能擊敗中信兄弟隊，猿隊封王魔術數字歸零，破紀錄連奪五座季冠軍，也是隊史第十三座。

猿隊逆轉擊敗獅隊。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

獅隊左投江辰晏先發六局只被揮出兩支安打，飆出八次三振，失一分非自責；他雖出現六次四死球，包括對林泓育投出兩次觸身球，但前五局未被安打，六局上一出局後破功，才被陳俊秀破了無安打比賽。

江辰晏優質先發，退場時四比一領先，牛棚守不住領先局面，七局上傅于剛失一分，八局上王鏡銘失兩分、方建德失一分；這三分也讓猿隊後來居上，方建德一軍初登板，只投零點一局失一分吞敗。

黃敬瑋八局上敲安，追平比分。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

猿隊二棒林立前三次打數掛零，吞下兩次三振，七局上安打攻下一分打點，八局上揮出三壘方向滾地球，靠野手選擇攻下第二分打點，也是勝利打點，獲選單場ＭＶＰ。

猿隊在獅隊的地盤逆轉戰局，洪聖欽中繼兩局未被安打、無失分，奪下本季第三勝，全隊結束這場三小時四十八分的比賽後並未離場，都在客隊休息區等候台中洲際球場悍將、兄弟之戰的結果，直到上半季冠軍確定到手。

獅隊九局下出現最後一個出局數時，坐在三壘看台上的猿迷非常興奮，有人迫不及待拋下藍色封王彩帶，提前迎接封王，等到晚上超過十一點總算如願。