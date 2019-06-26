中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

中華職棒上半球季進入尾聲，統一獅及中信兄弟雖然在六月初仍保有競爭力，但後繼無力成為最早無緣季冠軍的兩隊，而且場差越來越大。統一獅雖是去年台灣大賽的參賽隊伍，本季受到大量傷兵影響，現在卻位居墊底。中信在上半季則曾位居領先，但三本柱遭破解後，戰績遭到逆轉。

統一獅上半季無論在本土及洋將方面都碰到不少問題，不過洋將只要球團有心願意出錢，應能快速解決，問題較小。本土的傷兵問題，目前則是看起來並非一朝可解決，雖然部分球員可期待在下半季歸隊，但大多都還未在二軍打復健賽，恢復狀況及歸期都仍是未知數。

統一獅表現最好的洋投羅里奇即將在二軍投復健賽，預期下半季應該就能歸隊。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中信兄弟戰績原本在5月初曾居於領先地位，但5月7日開始的7連敗，將他們推落深淵之中。這之中出現兩個問題，其一是原本傲人的本土先發投手卻威風不再，這已經被討論許久。另一個則是他們對戰Lamigo及統一分別先取得8勝2敗及7勝2敗的成績，是他們領先的關鍵之一，但之後卻合計只有5勝15敗，優勢全無。

從兩隊的狀況看起來，下半季要能大幅改善並不容易，應該會與歷年一樣從選秀會著手。今年雖然狀元籤被半路殺出的程咬金味全龍隊奪走，但中信仍握有榜眼籤，還是可以藉此補強。他們投手群已經有滿滿的天賦，反而是他們除了全壘打以外的打擊表現，還有很多需要加強，因此應該會朝野手部分著力，尤其今年打擊率下滑的老將張志豪、周思齊及王勝偉，他們的位置將會成為黃衫軍的首選。

統一的順位則順移至第四順位，除了味全及中信外，富邦悍將也擋在前面，可能需要多一點候選名單。他們的陣容若不考慮傷兵，其實還算完整，無論主力投手及打者，都是老中青三代皆有。但目前看起來代打群戰力不佳，因此厚實野手陣容會是獅隊首要目標。

無論是統一或中信，他們目標應該都會是平鎮高中的游擊手劉基鴻。打擊方面他具有中長程火力，獲去年富邦U18之星全壘打王殊榮，還差點在魔王戰中擊敗林益全，是早已被鎖定的稀有游擊砲手。他不只能守游擊，高中時期三壘及外野防區都有他的身影，這對內外野面臨世代交替的中信，或是需要內外兼修又有火力支援的統一來說，他都能馬上成為生力軍。

高中生大物劉基鴻是難能可貴的游擊重砲，他還可以擔任三壘及外野守備，會是中信及統一都會想要的補強人選。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外一位備受矚目，同樣能夠內外兼修的則是文化大學一年級郭天信。他2017年入選U-18世界盃棒球賽國家隊，優異的表現讓他成為大聯盟球探關心的焦點，可惜因學籍問題未能成行。雖然沒有順利旅外，但他無論打擊能力、腳程及守備位置都有優勢，加上他來自於專門生產大物的文化，讓他成為首輪熱門人選，也會是中信及統一需要補強的人選。

內外兼修的郭天信，雖然火力不如劉基鴻，但他的腳程則是另一種優勢，同樣是中信及統一會想爭取的對象。 聯合報系資料照片 分享 facebook

當然另外一個熱門人選岳政華，統一獅與中信兄弟也都可以選擇。他是2018年高中棒球聯賽的MVP，也是一名二刀流球員，野手守備位置是外野手。中信非常多外野手，卻沒有固定陣容，代表不夠穩定，他若加入可以與哥哥岳東華一起共組兄弟檔。獅隊目前則面臨外野手不足的窘境，若沒有功能性較強的球員，重點先補強外野手，也會是不錯的選擇。

岳政華的二刀流讓他受到很大的矚目，如無意外也會在前兩輪就被鎖定。 聯合報系資料照片 分享 facebook

選秀會名單仍有許多擁有天賦及青春手臂的投手，但真正對於統一獅及中信兄弟而言，除了洋將之外，要最快速補強，又能夠長期發展，內外兼具的野手才會是正確的選擇。今年就有不少球員，有實力又符合這樣需求，做出最好的選秀策略，絕對能讓球隊下半季脫胎換骨。