中職／林立每天賽後與打教練習 本季擊球更積極

2019-06-25 21:36 中央社 台南25日電



Lamigo桃猿林立近況佳，且被三振率大幅下降，主因是擊球策略變得更積極，擊球率也變高，加上原本就有不錯的揮棒速度；而且今年每場比賽林立都會留下來與打擊教練修正問題。

林立春訓時狀況就很好，不過因自打球受傷趕不上開季，4月初回歸一軍後就維持火燙手感，近期更是3場轟出4發全壘打，今天賽前打擊率高達4成10，累積8支全壘打，不過因打席數不足，還沒有辦法進到打擊排行榜。

去年林立306打數被三振82次，今年大幅下降，目前139打數被三振19次，以比例來說幾乎少了一半。桃猿打擊教練曾豪駒表示，林立今年設定策略有進步，而且擊球點比較靠近身體。

曾豪駒表示，「去年球季結束後，就有跟林立討論三振率較高的問題，但也要他自己想修正，就會花心思，春訓時很努力。」曾豪駒說，其實「選球」並不好練，球員要主動去攻擊，才會知道哪些球可以打、哪些球不好打，與其等球反而把好的球放掉，不如積極攻擊。

曾豪駒指出，其實林立並不算長打型選手，但揮棒速度佳，有擊到球點就會變成長打，今年擊球率較高，因此變得比去年穩定。

對於自己今年的改變，林立笑說：「春訓教練有給我目標，今年三振數要在40次以內。」林立表示，自己不是選球型選手，但去年會先等1、2顆球再攻擊，今年則是「先打先贏」。

林立今年只要在主場，比賽結束後幾乎都會留下來與曾豪駒練習，林立說：「這是從去年開始，但去年比較沒有這麼頻繁，現在已經變成習慣了，留下來修正不足的地方，與打擊教練討論。」

曾豪駒則表示，林立不管當天打得好不好，都會留下來修正，打得好就重新溫習一次好的感覺，打不好就馬上修正，大概一次都打20、30顆球，曾豪駒說：「他是求知慾望很強的選手。」