中職／桃猿拚上半季封王 張閔勛帶楊岱均球衣一起奮戰

2019-06-25 19:30 中央社 台南25日電



張閔勛。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿今天有機會在台南棒球場拋下上半季封王彩帶，張閔勛特別帶著楊岱均的球衣到球場，雖然楊岱均剛動完第二次腦部手術還在醫院，但想跟著楊岱均一起奮戰。

桃猿上半季封王魔術數字剩M2，若今天在台南球場贏統一獅，且富邦悍將在洲際球場輸給中信兄弟，就可以拋下封王彩帶。雖然桃猿的楊岱均因腦部腫瘤壓迫到神經，昨晚才動完第二次手術，不過隊友張閔勛特地帶楊岱均的球衣到球場，想跟他一起享受榮耀。

楊岱均日前在個人社群上表示，前陣子眼睛出問題，經過層層檢查後發現腦部有腫瘤，且腫瘤壓迫到神經，身體才會出現狀況，必須動手術處理。

張閔勛表示，之前楊岱均動第一次手術主要是抽積水，昨天晚上動第二次主要手術，歷經7、8個小時後才結束，早上先在加護病房，不過稍早已經轉到普通病房，醫生也說手術非常順利。

張閔勛與楊岱均從大學時期在中華隊就是戰友兼室友，2016年季中選秀更是一起進到桃猿，兩人除了隊友更是好朋友。楊岱均第二次手術前一天，張閔勛也特別去醫院探望，張閔勛說：「他精神滿好的，恢復狀況也很好。」

今天帶楊岱均的球衣到台南球場，張閔勛表示，「這是我自己的想法，因為我們在球場上奮戰，岱均則是在不一樣的戰場挑戰，接下來他復健會更辛苦，因為很枯燥乏味，但這是最重要的過程，也最要堅持下來。」