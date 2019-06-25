中職／145名新人參加選秀 創下聯盟空前紀錄

2019-06-25 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職選秀會7月1日登場，共有145名新人參加。 圖／中華職棒提供 分享 facebook

中華職棒新人球員選秀會昨天報名截止，一共87人通過審核，加上測試會獲得推薦的58人，合計145名球員選手投入7月1日年度選秀會，寫下歷年新高。

中職指出，球員名單擁有不少世大運、U18、U23中華隊國手，「二刀流」林安可、台體大王牌投手江國豪、平鎮高中主力投手徐若熙及李承禎、平鎮重砲游擊手劉基鴻、台東體中強打捕手張聖豪都受矚目。

今年選秀會依守備位置區分為投手63名、捕手13名、內野手31名、外野手38名，32人透過國手資歷報名是去年兩倍。

值得注意的新人包括前年U18世界盃國手郭天信、邱志恆、戴焙麟、朱益生，去年U23世界盃國手江國豪、吳承諭、林安可、陳良志、魏碩成、蘇俊璋、姚冠瑋、李凱威、張文賢、朱祥麟、李承恩、陳偉宏、戴云真，今年小馬聯盟青棒國手何逸龍、郭玟毅和U18培訓隊羅暐捷。

文化大學「二刀流」林安可一直受到關注，同校的李凱威可望成為內野重點戰力，目前就讀大一的郭天信更是難得的「三拍子」球員。