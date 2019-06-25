中職／陳傑憲抱歉舊傷復發 下半季歸隊有難度

2019-06-25 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



陳傑憲因恢復狀況不如預期，下半季歸隊難度不小。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅隊陳傑憲4月20日被觸身球打到，造成右手掌骨折，原定七月中旬復出，但因恢復狀況不如預期，下半季歸隊難度不小。

陳傑憲被中信兄弟隊投手楊志龍的失控球打到右手掌，下放二軍休養至今，最近復健期間自行活動，簡單接傳球，不料舊傷復發，今天特別和領隊蘇泰安連絡，認為自己太心急，向球團表達歉意。

蘇泰安表示，陳傑憲是球隊重要資產，希望他的傷勢完全沒問題，再看何時可以復出。

陳傑憲右手鋼釘歪掉，骨頭癒合程度不如預期，預定3周後再到醫院檢查，今年重返球場的機會恐怕不高。