中職／吳俊杰懂玩球拚高順位 吳承諭飆速更自信

2019-06-25 18:21 中央社 台北25日電



吳俊杰去年選秀順位不如預期，一年磨練更懂「玩球」，希望有更高順位。 聯合報系資料照 分享 facebook

開南大學棒球隊兩名主力投手吳俊杰、吳承諭今年報名中職選秀。吳俊杰去年選秀順位不如預期，一年磨練更懂「玩球」，吳承諭繞了一圈長經驗，場上飆速越投越自信。

開南大學投手吳俊杰，今年度幾個盃賽出賽表現亮眼，在3月落幕的大專棒球聯賽（公開一級）4強賽，對南華大學先發投8.2局飆13次三振，率隊晉級冠軍戰，被總教練郭李建夫評為「目前大學階段，可以獨撐大局的大物投手」。

吳俊杰去年投入中職選秀，被中信兄弟隊在第8輪選進，後來放棄加盟，選擇回到大學隊磨練， 經過一年的磨練，郭李建夫直言吳俊杰的狀態比去年投入選秀時好上一倍，除了技術層面，這一年觀察他，「心態成熟很多，場上更知道怎麼玩球」。

開南大學投手吳承諭，越飆速越有自信。 聯合報系資料照 分享 facebook

吳承諭高中畢業後先赴澳職打球、美國訓練，回到台灣就讀開南大學，去年底與文化大學投手林安可一同參加日職樂天隊秋訓，希望拚旅外機會，兩人今年都報名中職選秀。

郭李建夫表示，吳承諭走了一圈再回來，他高中時期就可以投到145公里，但剛升上開南時球速不如預期，經過教練團幫忙調整，現在極速可達150公里，場上飆速越來越有自信。

近年吳承諭也多次入選中華成棒代表隊，他自評經驗上進步更多，不安逸於現況，想辦法擠進代表隊名單的競爭壓力也化為進步的動力，今年在大專棒球聯賽（公開一級）出賽防禦率0，拿下投手獎。

郭李進夫看好吳俊杰今年投入選秀順位進步，昨天在味全龍加盟中職記者會上，味全龍隊總教練葉君璋談今年選秀球員時，也點名吳俊杰是值得期待的好手。

味全龍成為中職第5隊，最快2021年才能打一軍，有些聲音認為這會讓成棒層級球員有疑慮，對此郭李建夫持正面看法，他指出大學階段球員，進到職棒一軍馬上能成為即戰力的球員並非多數，先在二軍養成，對球員銜接職棒一軍強度也有幫助。