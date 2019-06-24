棒球／文昌國小傳佳績 3連勝拿下日棒球賽冠軍

2019-06-24 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊傳佳績，以3連勝佳績拿下日本群馬縣館林市棒球邀請賽冠軍。圖／校方提供 分享 facebook

雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊傳出捷報，棒球隊以3連勝佳績，拿下日本群馬縣館林市棒球邀請賽冠軍。

文昌國小少棒隊今年2月「台韓國際交流野球賽」獲得冠軍，獲得日本青睞邀請前往當地比賽，校方21日到日本群馬參加交流賽，再次獲得佳績。

文昌國小校長梁博雍表示，這項比賽共有10支隊伍參加，賽事分別以7比1、14比2、6比0三連勝佳績拿下冠軍，球隊這幾天也與日本在地選手們交流，雙方增進彼此友誼，球隊隊長鍾亦恩也獲得MVP，蔡博仲獲得最佳表現獎。

雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊傳佳績，以3連勝佳績拿下日本群馬縣館林市棒球邀請賽冠軍。圖／校方提供 分享 facebook