日職／令和元年交流戰 出現五大意外

傷兵一籮筐的軟銀 第8度稱霸

軟銀在昨（23日）擊敗巨人隊之後，拿下2019年，同時也是「令和時代」第一座跨聯盟交流戰的優勝，並獲得3,000萬日幣的獎金。這是軟銀隊史第8座，也是工藤公康上任監督5年來的第4座交流戰優勝榮耀。而跟過去的幾次封王比起來，本季在傷兵眾多的情況下達成更加珍貴。

軟銀監督工藤公康特別會打交流戰，過去5年已經拿下4次優勝。 擷圖自維基百科／TTTNIS攝影 分享 facebook

軟銀本季傷兵一籮筐，包括了柳田悠岐、薩法提（Dennis Sarfate）、范登賀克（Rick van den Hurk）都不在現在的一軍名單之中。等於是在缺少第四棒、守護神、主力先發洋投的諸多不利因素下應戰。另外，自律神經失調症的主力打者中村晃雖然一度重返一軍，不過交流戰也只打了5場比賽，6月9日打完廣島之後再度被登錄抹消。到了最後跟巨人爭奪交流戰優勝的三連戰，就連新守護神森唯斗以及當家游擊手今宮健太也因傷而登錄抹消，傷情持續擴大。即使如此，軟銀依舊在交流戰中打出12球團第一的成績（11勝5敗2和、勝率0.688）。

這支15年內8度爭霸交流戰的常勝軍團，果然一旦碰到中央聯盟當對手就是大進補時機。不過，少了柳田悠岐、今宮健太、中村晃之後，軟銀打線破壞力大減是不爭的事實，交流戰團隊打擊率0.233只比墊底的廣島隊稍佳，主要是投手群夠強大撐腰，團隊防禦率3.16居12球團第一。

坂本大走調 巨人照拿央聯第一

巨人隊的坂本勇人在交流戰之前打擊率高達0.340，結果沒想到交流戰卻像坐溜滑梯一樣直直落，打擊率只有0.183（71打數13支安打），21日對軟銀首戰還單場吞下5次三振，創下坂本勇人職棒生涯最難堪的一役。

巨人游擊手坂本勇人今年才創下連36場上壘的央聯新紀錄，但在交流戰中打擊狀況低迷無比。 擷圖自讀賣巨人官網 分享 facebook

坂本勇人是巨人隊打線核心中的核心，值得巨人隊慶幸的是，並沒有因為坂本勇人的大走調而被拖垮，以11勝7敗居交流戰第三，而且是中央聯盟最佳的戰績。

巨人隊曾經在2012年、2014年奪下交流戰優勝，這兩次都順利奪下中央聯盟優勝，2014年同時也是最近一次奪下聯盟優勝的一年。很可惜昨天無法一舉攻頂成功，延續過去交流戰封王帶入聯盟優勝的好預兆。

廣島原央聯第一 交流戰竟墊底

廣島鯉魚隊在交流戰之前戰績33勝20敗1和，勝率高達0.623，卻沒想到在交流戰中嚴重失速，以4勝12敗1和墊底，跌破所有專家眼鏡。這使得廣島丟掉聯盟龍頭的地位，被巨人隊超前，落後達到1.5場勝差。

頂著中央聯盟三連霸，並且以第一名之姿迎接交流戰，卻打得灰頭土臉，對於長期以來被洋聯壓著打的央聯而言，更是顏面盡失。尤其是犀利的廣島打線，到了交流戰嚴重失靈，團隊打擊率0.219在12球團之中墊底。

廣島隊過去曾經分別於2007、2011、2014這3年在交流戰中墊底，過去三連霸期間的交流戰排名分別為第三、第二、第十，可以看得出來，除了去年球季之外，2016年、2017年這兩年打得都相當好，是央聯最出色的球隊。今年還有辦法像去年一樣在交流戰結束之後振作，奪回聯盟優勝嗎？

MVP出自非優勝隊？

松田宣浩在交流戰打出0.348打擊率、7支全壘打、14分打點，與洋砲葛拉西亞（Yurisbel Gracial）0.314打擊率、7支全壘打、14分打點，是軟銀在交流戰打擊表現最佳的兩名打者。如果要從優勝隊選出MVP，兩人呼聲最高。至於投手，則以3勝0敗、防禦率3.43的左投大竹耕太郎最耀眼。

軟銀三壘手松田宣浩在交流戰中打擊大爆發，擊出多達7支的全壘打和14分打點。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影 分享 facebook

如果是從其他球隊選出，中日龍隊以及千葉羅德兩支勝率不到5成的球隊也都有強力候選人。中日龍投手柳裕也，先發3場有1場完投，戰績3勝0敗、防禦率1.17，已經以8勝坐上中央聯盟勝投王。職棒第8年的羅德隊內野手鈴木大地，今年開幕戰失去先發位置。不過他努力重新贏得教練團信任。22日對養樂多擊出本季第12支全壘打，球季才打到一半賽程就締造個人單季全壘打新高。今年交流戰鈴木大地繳出0.368打擊率、6支全壘打、17分打點。儘管中日、羅德在交流戰成績不起眼，不過無損柳裕也、鈴木大地的光芒，將是交流戰MVP的大熱門。

優勝Lucky Boy 竟是代打出身

先不論整個交流戰的MVP最後誰屬，如果要選出決定最後封王系列賽以及軟銀優勝的MVP，絕非福田秀平莫屬。30歲的福田秀平並非先發主力，在對巨人的前兩戰也都只是代打，結果他在首戰從左投森福允彥手中擊出代打滿貫全壘打超前比數，並領先至終場。

昨天工藤公康讓他打先發第一棒，一上場就給了菅野智之當頭棒喝，首局首打席全壘打，動搖了菅野智之的信心。福田秀平第七局再補上一記陽春彈，總計在最重要的對巨人三連戰，6個打數4支安打，包含3支全壘打、1支二壘安打，都是長打，貢獻6分打點，完全是軟銀的Lucky Boy，也是第一功臣。