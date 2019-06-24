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日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00Hiyan

傷兵一籮筐的軟銀 第8度稱霸

軟銀在昨（23日）擊敗巨人隊之後，拿下2019年，同時也是「令和時代」第一座跨聯盟交流戰的優勝，並獲得3,000萬日幣的獎金。這是軟銀隊史第8座，也是工藤公康上任監督5年來的第4座交流戰優勝榮耀。而跟過去的幾次封王比起來，本季在傷兵眾多的情況下達成更加珍貴。

軟銀監督工藤公康特別會打交流戰，過去5年已經拿下4次優勝。 擷圖自維基百科／TT...
軟銀監督工藤公康特別會打交流戰，過去5年已經拿下4次優勝。 擷圖自維基百科／TTTNIS攝影
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軟銀本季傷兵一籮筐，包括了柳田悠岐、薩法提（Dennis Sarfate）、范登賀克（Rick van den Hurk）都不在現在的一軍名單之中。等於是在缺少第四棒、守護神、主力先發洋投的諸多不利因素下應戰。另外，自律神經失調症的主力打者中村晃雖然一度重返一軍，不過交流戰也只打了5場比賽，6月9日打完廣島之後再度被登錄抹消。到了最後跟巨人爭奪交流戰優勝的三連戰，就連新守護神森唯斗以及當家游擊手今宮健太也因傷而登錄抹消，傷情持續擴大。即使如此，軟銀依舊在交流戰中打出12球團第一的成績（11勝5敗2和、勝率0.688）。

這支15年內8度爭霸交流戰的常勝軍團，果然一旦碰到中央聯盟當對手就是大進補時機。不過，少了柳田悠岐、今宮健太、中村晃之後，軟銀打線破壞力大減是不爭的事實，交流戰團隊打擊率0.233只比墊底的廣島隊稍佳，主要是投手群夠強大撐腰，團隊防禦率3.16居12球團第一。

坂本大走調 巨人照拿央聯第一

巨人隊的坂本勇人在交流戰之前打擊率高達0.340，結果沒想到交流戰卻像坐溜滑梯一樣直直落，打擊率只有0.183（71打數13支安打），21日對軟銀首戰還單場吞下5次三振，創下坂本勇人職棒生涯最難堪的一役。

巨人游擊手坂本勇人今年才創下連36場上壘的央聯新紀錄，但在交流戰中打擊狀況低迷無...
巨人游擊手坂本勇人今年才創下連36場上壘的央聯新紀錄，但在交流戰中打擊狀況低迷無比。 擷圖自讀賣巨人官網
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坂本勇人是巨人隊打線核心中的核心，值得巨人隊慶幸的是，並沒有因為坂本勇人的大走調而被拖垮，以11勝7敗居交流戰第三，而且是中央聯盟最佳的戰績。

巨人隊曾經在2012年、2014年奪下交流戰優勝，這兩次都順利奪下中央聯盟優勝，2014年同時也是最近一次奪下聯盟優勝的一年。很可惜昨天無法一舉攻頂成功，延續過去交流戰封王帶入聯盟優勝的好預兆。

廣島原央聯第一 交流戰竟墊底

廣島鯉魚隊在交流戰之前戰績33勝20敗1和，勝率高達0.623，卻沒想到在交流戰中嚴重失速，以4勝12敗1和墊底，跌破所有專家眼鏡。這使得廣島丟掉聯盟龍頭的地位，被巨人隊超前，落後達到1.5場勝差。

頂著中央聯盟三連霸，並且以第一名之姿迎接交流戰，卻打得灰頭土臉，對於長期以來被洋聯壓著打的央聯而言，更是顏面盡失。尤其是犀利的廣島打線，到了交流戰嚴重失靈，團隊打擊率0.219在12球團之中墊底。

廣島隊過去曾經分別於2007、2011、2014這3年在交流戰中墊底，過去三連霸期間的交流戰排名分別為第三、第二、第十，可以看得出來，除了去年球季之外，2016年、2017年這兩年打得都相當好，是央聯最出色的球隊。今年還有辦法像去年一樣在交流戰結束之後振作，奪回聯盟優勝嗎？

MVP出自非優勝隊？

松田宣浩在交流戰打出0.348打擊率、7支全壘打、14分打點，與洋砲葛拉西亞（Yurisbel Gracial）0.314打擊率、7支全壘打、14分打點，是軟銀在交流戰打擊表現最佳的兩名打者。如果要從優勝隊選出MVP，兩人呼聲最高。至於投手，則以3勝0敗、防禦率3.43的左投大竹耕太郎最耀眼。

軟銀三壘手松田宣浩在交流戰中打擊大爆發，擊出多達7支的全壘打和14分打點。 擷圖...
軟銀三壘手松田宣浩在交流戰中打擊大爆發，擊出多達7支的全壘打和14分打點。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影
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如果是從其他球隊選出，中日龍隊以及千葉羅德兩支勝率不到5成的球隊也都有強力候選人。中日龍投手柳裕也，先發3場有1場完投，戰績3勝0敗、防禦率1.17，已經以8勝坐上中央聯盟勝投王。職棒第8年的羅德隊內野手鈴木大地，今年開幕戰失去先發位置。不過他努力重新贏得教練團信任。22日對養樂多擊出本季第12支全壘打，球季才打到一半賽程就締造個人單季全壘打新高。今年交流戰鈴木大地繳出0.368打擊率、6支全壘打、17分打點。儘管中日、羅德在交流戰成績不起眼，不過無損柳裕也、鈴木大地的光芒，將是交流戰MVP的大熱門。

優勝Lucky Boy 竟是代打出身

先不論整個交流戰的MVP最後誰屬，如果要選出決定最後封王系列賽以及軟銀優勝的MVP，絕非福田秀平莫屬。30歲的福田秀平並非先發主力，在對巨人的前兩戰也都只是代打，結果他在首戰從左投森福允彥手中擊出代打滿貫全壘打超前比數，並領先至終場。

昨天工藤公康讓他打先發第一棒，一上場就給了菅野智之當頭棒喝，首局首打席全壘打，動搖了菅野智之的信心。福田秀平第七局再補上一記陽春彈，總計在最重要的對巨人三連戰，6個打數4支安打，包含3支全壘打、1支二壘安打，都是長打，貢獻6分打點，完全是軟銀的Lucky Boy，也是第一功臣。

松田宣浩坂本勇人

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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