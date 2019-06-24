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中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00Ramos

Lamigo桃猿重砲手朱育賢本季大爆發，上半季還沒打完已狂敲19轟、66分打點獨居聯盟雙冠王，打擊率0.381、83支安打分別和林泓育、藍寅倫並列第一，如果現在要票選年度MVP，他絕對是強力候選人；然而翻閱朱育賢的故事會發現，原來，人生輸在起跑點不代表全盤皆輸，路遙知馬力，機會留給不自棄的人。

Lamigo桃猿外野手朱育賢近況真是火熱無比，6月份已打出8支全壘打、23分打點...
Lamigo桃猿外野手朱育賢近況真是火熱無比，6月份已打出8支全壘打、23分打點，本季很有機會刷新所有打擊成績。 聯合報系資料照片
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朱育賢出生於新竹市，一個極少量產職棒球員的地方，國小他並沒有加入棒球隊，畢業後決定隻身到台北重慶國中打球，棒球啟蒙和起步算晚的，由於身材出眾，當時文化大學棒球隊教練就已注意到他，還對重慶青少棒教練劉明光說，「以後就讓朱育賢來文化打球吧。」

然而，朱育賢升上大理高中，一所名不見經傳的棒球學校，由於球隊成績不算好，加上無國手資歷，文大人材追蹤雷達也就斷了音訊，直到朱育賢讀高三時，文大教練才追到大理練球的河濱公園棒球場獵材，並吸收朱育賢入隊。

文大訓練打者是很有一套的，包括灌輸打擊觀念和重量訓練養成，近年來產出王柏融、蘇智傑、詹子賢、鄭鎧文等重砲，文大教練給身材好且具長打潛力打者的觀念是:「全力揮擊，即使被三振也沒關係。」

統一獅外野手鄭鎧文是朱育賢過去在文化大學棒球隊的隊友，兩人分別打四、五棒。 聯合...
統一獅外野手鄭鎧文是朱育賢過去在文化大學棒球隊的隊友，兩人分別打四、五棒。 聯合報系資料照片
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朱育賢在文大可是非常有名的「盲劍客」，打擊應對變化球幾無招架之力，揮空是家常便飯，因為怕被三振，出棒沒有全力揮擊，只求碰到球就好，教練看了直搖頭，根本不敢放在中心打線，大學4年朱育賢更多時間是打後段棒次，評價不佳。

眼見大學隊友一個個進國家隊，朱育賢只有在旁乾瞪眼的份，國手資歷一片空白，畢業後進國訓中心打球，打擊逐漸開竅，大雞慢啼，一心想挑戰職棒的他，沒當過國手，大學也沒打出名堂，誰理你？

因此，2015年朱育賢必須先參加中職測試會，在53名選手中脫穎而出，獲得球團推薦，再投入93人參加的選秀會，只有47人被選到，機率大概一半，朱育賢是第28個被選到，受矚目程度遠不如大學學弟王柏融。

業餘時期朱育賢多半擔任一壘手，進桃猿一壘已有陳俊秀卡位，朱育賢必須將外野當主業、一壘當副業，當時桃猿主力外野有王柏融和陽耀勳，因藍寅倫受傷整季報銷，朱育賢才有更多上場機會。

朱育賢在職棒起步時碰到藍寅倫整季報銷，而有了充足的發揮機會。 聯合報系資料照片
朱育賢在職棒起步時碰到藍寅倫整季報銷，而有了充足的發揮機會。 聯合報系資料照片
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只是，朱育賢職棒起步並不順遂，非主力先發，出賽前27場，平均每3打數被三振1次，依然是盲劍客，所幸6月起打擊火力復甦，一整季繳出15轟、打擊率0.352的好成績，從此站穩先發主力地位，隔年雖慘吞89K，不過單季27轟名列聯盟第2，僅次於王柏融的31轟。

然而，去年朱育賢陷入空前低潮，上半季勉強敲出3轟，打擊率2成77，直到下半季才強拉尾盤，一整季繳出12轟，全壘打產量大減，而且對左投手的對戰打擊率僅0.175，遠不如對右投手的0.366，「恐左症」成了他一大罩門。

本季朱育賢「恐左症」痊癒，對左投手的對戰打擊率高達0.397，甚至高於對右投手的0.374，同時打變化球的能力大幅提升，這是今年朱育賢打擊大躍進的兩大關鍵；另外，他在得點圈有人打擊率高達0.449，在主場打擊率0.462，遠優於在客場的0.287，出棒全力揮擊，不再擔心揮空、被三振，也不再只求碰到球就好，打法大不同。

朱育賢去年長打火力大幅衰退，長打率由前一年的0.610降到0.479，還好本季至...
朱育賢去年長打火力大幅衰退，長打率由前一年的0.610降到0.479，還好本季至今又爆衝到0.706。 聯合報系資料照片
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朱育賢只要打擊手感持續火燙，年底12強賽入選國家隊應不成問題，可望首度穿上中華隊球衣，更重要的是，已有國外職棒球探在觀察他，是否有機會旅外也是球迷關注的焦點。

國中才接受棒球科班訓練，大學畢業前打擊應對變化球能力薄弱，當兵時必須參加中職測試會才有機會選秀，到了選秀第7輪才被桃猿撿走，國手履歷表一片空白，朱育賢靠自身努力，棒球人生逆轉勝，也給後輩努力的方向。

朱育賢Lamigo桃猿鄭鎧文

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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