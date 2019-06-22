中職／雙響砲無緣完全打擊 朱育賢：是我的就是我的

2019-06-22 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿朱育賢（中）單場敲出雙響砲。記者余承翰／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊「酒窩大砲」朱育賢今天對上富邦悍將隊，單場5打席都安打，包括2支二壘打和2發全壘打，單場13壘打數寫個人生涯新高，而他只差三壘打就能締造完全打擊，賽後他笑說：「打擊教練有跟我說，如果全壘打漏踩本壘就可以完成了。」

朱育賢今天前3打席擊出二壘打、一壘打、二壘打，接著在6局下轟出中外野陽春全壘打，已是完全打擊「聽牌」的表現，而他7局下第5度站上打擊區，再把球轟出全壘打牆形成3分砲，錯失完全打擊的機會，但繳出單場5安6打點的表現，獲選單場MVP。

朱育賢笑說，賽後打擊教練曾豪駒開玩笑說，「如果全壘打漏踩本壘（紀錄為三壘打）就可以完成了。」他坦言，自己開轟後沒想到這個，但也不需要因為紀錄而受限，「是我的就會是我的。」

而他在5局下的二壘打揮向左半邊直擊全壘打牆，朱育賢跑上二壘後就停下，沒有挑戰他生涯第2支三壘打，賽後他也提到：「因為是打到中、左外野方向，我知道自己的腳程，不會貿然跑三壘，如果是打在右半邊才有可能會嘗試。」

朱育賢今天雙響砲後，本季全壘打數來到19支，追平中職上半季紀錄，他提到：「贏球比較重要，能幫球隊多打點分數就多打一點，掩護投手，（上半季）還有5場比賽，大家朝著一樣的目標前進。」