中職／朱育賢雙響砲5支5轟悍將 猿隊上半季封王M2

2019-06-22 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿朱育賢單場敲出雙響砲。記者余承翰／攝影 余承翰 分享 facebook

Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊的上半季「割喉戰」第2場比賽，暴力猿打線持續發威，朱育賢單場5支5、6打點，包括2發全壘打，本季19轟追平中職上半季紀錄，猿隊終場以12：7擊敗悍將隊，收下本季首次7連勝，也點亮上半季封王魔術數字「2」。

猿隊昨天以6：1擊敗悍將隊，將領先的勝差拉開至3場，今天繼續在桃園棒球場交手，悍將隊在首局靠林哲瑄生涯第2支首局首打席全壘打（本季第5轟）轟下1：0領先。猿隊則在2局下靠朱育賢二壘打、陳俊秀安打和郭嚴文的高飛犧牲打將比數扳平。

雙方維持1：1平手直到5局下，猿隊林立、藍寅倫連續安打，富邦悍將隊先發投手陳仕朋因抽筋退場後，接替的牛棚投手沒能守住局面，猿隊靠朱育賢二壘打送回2分超前比數，滿壘時余德龍補上安打再添1分，猿隊4：1領先。

6局下猿隊長打火力加溫，林立率先上場就轟出陽春全壘打，個人連3戰開轟，是他近3場比賽的第4轟、本季第8轟，且近期連9場至少雙安，狀況火燙。2出局後朱育賢再掃出中外野陽春彈，是猿隊隊史第1400轟，個人連兩場開轟。

猿隊在7局下持續進攻，滿壘時靠保送擠回1分，林泓育安打送回2打點，朱育賢接著再轟出一發3分全壘打，將比數拉開到10分差。

朱育賢連兩打席全壘打、單場5打席都敲安打，6月累積8轟，本季累積19支全壘打則追平中職上半季最多轟紀錄，再1轟挑戰中職半季20轟的本土球員紀錄（2015年下半季高國輝締造），而他單場5安6打點平個人紀錄、13壘打數則寫生涯新高，拿下單場MVP。

悍將隊在9局上靠蔣智賢3分砲在內的連續攻勢追回5分，將比數追到5分差，但猿隊林柏佑成功關門，守住勝利。

猿隊先發投手王溢正主投5.2局，被敲出7支安打，投出5次保送，因林哲瑄的陽春砲失1分，拿下本季第7勝。陳仕朋先發4局，被揮出7支安打，失3分，吞本季第5敗。