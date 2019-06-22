中職／高國慶1700安出爐 獅隊仍輸球獨自墊底

2019-06-22 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅隊今晚台南棒球場出戰中信兄弟隊，獅隊老將高國慶完成1700安里程碑，是中職史上第3人，但獅隊此戰以3：6輸球，吞下5連敗，兄弟則中止4連敗。

賽前高國慶生涯累積1699支安打，4局下擊出右外野安打達標，生涯累積次於張泰山2134安、中信兄弟隊彭政閔1998安。

高國慶中職生涯本季邁入第16年，2011年擊出157支安打，是個人單季最多紀錄；他目前二壘打累積298支，也要挑戰300二壘打中職歷年第4人。

此戰首局上，兄弟靠陳子豪保送、林智勝三壘打先馳得點，3局上張志豪在吳東融、林智勝安打後開轟，取得4：0領先。

3局下，獅隊林祖傑獲保送，蘇智傑隨後擊出右外野兩分砲，也是獅隊隊史第1999號全壘打，團隊兩千轟里程碑近在眼前；5局下獅隊再以潘武雄安打、郭阜林二壘打追回1分

兄弟陳文杰在9局上擊出兩分砲，個人生涯首轟出爐。他在2016年選秀會加入兄弟，17、18年只有13場出賽紀錄，今年5月2日起上一軍出賽。

兄弟洋投紐維拉投6局、被擊出6支安打、投出9次三振、3次保送，拿到本季首勝；紐維拉今年4月底才來台，在二軍出賽6場、戰績2勝1敗、防禦率5.40，6月初上一軍遞補洋砲里迪離隊後的位置。

今晚賽前，獅隊和兄弟戰績相同、沒有勝差，獅隊輸球後戰績25勝32敗1和，排名4隊之末，兄弟暫居第3。