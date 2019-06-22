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圖／中職猿與悍將爭上半季冠軍 本土先發投手對決

2019-06-22 18:52聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

Lamigo桃猿今晚在桃園主場迎戰富邦悍將，派出王溢正擔任先發，對決悍將陳仕朋，雖然悍將1局上就靠著林哲瑄首打席全壘打先馳得點，但猿隊2局下滿壘時靠著郭嚴文的高飛犧牲打送回追平分，前三局打完雙方以1比1暫時平手。

富邦悍將林哲瑄1局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將林哲瑄1局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿郭嚴文2局下敲出高飛犧牲打，送回追平分。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿郭嚴文2局下敲出高飛犧牲打，送回追平分。記者余承翰／攝影
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富邦悍將林哲瑄（中）1局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將林哲瑄（中）1局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿先發投手王溢正。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿先發投手王溢正。記者余承翰／攝影
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陳仕朋富邦悍將林哲瑄
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