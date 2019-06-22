中職／牛棚角色吃重 黃子鵬跟身體「聊天」維持狀況

2019-06-22 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊黃子鵬。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿隊中繼投手「老虎」黃子鵬今年在牛棚角色吃重，上半季已出賽30場與王躍霖並列全隊最多，投了36.1局則是聯盟牛棚投手最多，在頻繁出賽之下要維持好狀況，黃子鵬點出關鍵是要非常了解自己的身體、常跟他「聊天」。

黃子鵬去年季中升上一軍後，就靠中繼好表現成為牛棚主力之一，整季出賽52場（1場先發），拿下5勝3敗15中繼，防禦率2.48，而從去年的出賽經驗中，他也找出讓自己維持狀況的方式。

黃子鵬透露，自己對於賽前熱身完、賽後的收操都做得很確實，緊盯身體的每個狀況，加上去年季後自己從訓練學到的東西，找出讓自己身體恢復的方式。

猿隊今年上半季已賽54場，黃子鵬就出賽30場，拿下3勝1敗12中繼1救援，防禦率1.98，可稱猿隊本季最穩定的牛棚投手，尤其在球隊終結者陳禹勳狀況不佳降二軍期間，角色更為吃重。

對於身體狀況的調整，黃子鵬也有自己的一套方式，除了做足練習前、賽前的準備，對於在比賽後段登板的他來說，比賽有時打得太長，專注力容易散掉，因此他也會利用賽前的空擋先補眠養足精神。

黃子鵬認為，要有好的狀況，「要非常了解、關心自己的身體。」還笑說，要常常跟自己的身體「聊天」、「去秀秀他」，他也解釋，自己所指的聊天，就是該做的收操、治療等。