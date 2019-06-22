中職／澳職組隊打二軍 至今仍無下文

2019-06-22 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



澳職去年有意加盟中職，還召開記者會。 報系資料照 分享 facebook 去年向中職提出加盟企畫書的澳職，原計畫今年先打二軍賽事，年初則表示暫緩來台出賽，會以2020、21年加入中職為目標，但至目前為止，中職尚未收到任何進一步訊息。

澳職聯盟執行長維爾（Cam Vale）去年9月送出企畫書，10月獲得常務理事會同意，可在2019年下半年加入中職二軍，但參與一軍賽事沒有時間表。

維爾當時表示，球隊戰力70％是澳洲球員，另搭配台灣本土選手，雖然和中職目前洋將規章有差異，但會積極溝通，另擇一台灣城市常駐當主場。

但境外球隊本土球員比例、參加中職選秀、例行賽等細項規定，常務理事會皆未正式討論確認，澳職加盟中職還有很多尚待克服的難題。

而澳職今年要打中職二軍的回覆期限，在1月15日下午5時截止，中職在當晚發表聲明，「澳洲棒球協會（Baseball Australia）今日正式來函，表示經審慎評估及實際的後勤支援考量，確認無法參加今年中職二軍球季下半季」。

但維爾在回函中強調，「雖然今年無法順利投入中職二軍，但依然會持續努力朝2020或2021加入中華職棒為目標」。

根據中職側面了解，澳職內部程序還在走，各隊未取得共識、資金也沒到位，但雙方可隨時聯繫，由於二軍是獨立單位，會給對方更充裕時間。