中職／第6隊要來了嗎 最快下周可望有答案

2019-06-22 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



味全龍加入職棒後，還會有第六隊加入嗎？ 報系資料照 分享 facebook 中職第6隊有沒有機會在今年出現？目前還有企業在整合運作，打算向中職聯盟提出申請，下周可能就會有初步答案。

味全龍隊申請加盟中職，已在5月13日常務理事會通過，下周一（24日）中職召開會員大會確認後，味全龍便完成加盟程序，正式回到中職。

龍隊趕進度，7月1日選秀會成矚目焦點，戰力雛形將浮現，明年先在二軍打比賽，尋找最佳陣容。

若無意外，龍隊後年進入一軍，中職5隊打例行賽，對戰組合將是10種，但每天會有1隊休兵，各隊賽程協調會更傷腦筋。

自2008年米迪亞暴龍隊被除名、中信鯨隊解散後，中職至今都是4隊規模比賽，對戰組合只有6種，相當單調，增為5隊後，對戰組合雖增加，但增加賽程安排複雜度。

一次增加到6隊，是最理想的狀況，15種對戰組合更豐富，且各隊賽程安排平均，不會出現移動困擾。

蔡英文總統在2016年8月提出「棒球三支箭」，第一箭就是促成職棒增為6隊，當時中職會長吳志揚也回應，未來增隊不是漸進式，而是直接從4隊拉大到6隊，主要考量是5隊賽程安排不易。

有意申請成為中職第6隊的企業，早已開始「蠢蠢欲動」地整合，只要取得股東同意、目標籌措資金到位，將會浮上檯面。

但能否如願提出申請，最快，下周四會有答案。