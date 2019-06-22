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亞洲盃木球錦標賽 嘉義好手林茵綺、邱靖詒雙人金牌

2019-06-22 13:08聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

第11屆亞洲盃木球錦標賽日前落幕，中華隊贏得團體第二名的佳績。圖／嘉義國中提供
第11屆亞洲盃木球錦標賽日前落幕，中華隊贏得團體第二名的佳績。圖／嘉義國中提供
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2019年第11屆亞洲盃木球錦標賽今年在韓國報恩郡舉辦，來自日本、韓國、中國等13國選手參與，日前比賽結束，嘉義好手林茵綺、邱靖詒參賽時因睡眠不足，比數一度落後，教練李培榮在場邊心理建設，林茵綺、邱靖詒帶回了女子雙人賽金牌，為國爭光。

林茵綺、邱靖詒都是嘉義國中以及嘉義家職培養出來的木球國手，靠著優異的國內外賽事成績，今年雙雙保送高雄大學。林茵綺感謝教練與師母的培訓，在訓練的過程中，不但習得了木球的技巧，也培養了極高的專注力。

李培榮指出，木球國手在比賽當天半夜1點抵達韓國，早上7點從飯店出發到會場，早上11點比賽，林茵綺、邱靖詒因睡眠不足，間接影響比賽情勢，一度比數落後20多分，他在場邊幫忙心理建設，林茵綺、邱靖詒在比賽後段比數直追，幾乎次次一桿進洞，最後贏得金牌。

同行的選手顏婕伃、謝佩蓁為嘉義國中國三生，課業成績平平，練習木球相當勤快，為了比賽放棄參加國中畢業典禮，獲得雙人賽第三名的謝佩蓁說到，雖然不能參加一生一次的國中畢業典禮，但還是覺得很值得，畢竟大家都努力這麼久了，不能辜負學校、教練與師母的培訓，很開心能獲得好成績。

顏婕伃、謝佩蓁回校的第一件事就是找今年的畢業主題維尼熊拍畢業照。

培育國內女子木球選手的嘉義國中體育組長侯千惠表示，木球隊歷年來成績表現優異，選手從國中到大學，升學管道暢通，且木球訓練不受體型限制，只要有心、願意練習，每個人都可以有效率地進步，奪得世界第一不是夢想。

除了雙人賽第一名之外，中華隊女子組還囊括了雙人賽第三名、第七名，混雙第五名、個人賽第九以及第十名，為中華隊在本次亞洲盃木球錦標賽贏得團體第二名的佳績。

第11屆亞洲盃木球錦標賽日前落幕，嘉義好手林茵綺（左）、邱靖詒（右）帶回了女子雙...
第11屆亞洲盃木球錦標賽日前落幕，嘉義好手林茵綺（左）、邱靖詒（右）帶回了女子雙人賽金牌，為國爭光。圖／嘉義國中提供
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嘉義國中國三生顏婕伃、謝佩蓁為了比賽放棄參加國中畢業典禮，獲得亞洲盃木球錦標賽雙...
嘉義國中國三生顏婕伃、謝佩蓁為了比賽放棄參加國中畢業典禮，獲得亞洲盃木球錦標賽雙人賽第三名。圖／嘉義國中提供
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