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中職／李茲7局飆11K鎖悍將 猿上半季最快明天亮燈M2

2019-06-21 22:24聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

Lamigo桃猿隊今天在主場桃園棒球場與富邦悍將隊正面對決，攸關上半季爭冠戰局，猿隊李茲先發7局無失分，送出個人單場新高的11次三振，加上猿隊打線3轟相挺，終場猿隊以6：1贏球，收下6連勝，明天再勝悍將隊就將點亮上半季封王魔術數字M2。

猿隊今天排出李茲先發，悍將隊則由陣中王牌洋投羅力迎戰，比賽前段形成投手戰，猿隊直到4局下成功突破，朱育賢從羅力手中轟出右外野陽春砲（本季第17轟），打破兩隊0：0僵局，陳俊秀接著敲出安打，柏納帝納再補上一發中外野2分全壘打（本季第2轟），猿隊單局2轟打下3：0領先。

至於猿隊打擊近況超火燙的林立，3局下先敲出安打，5局上再從羅力手中敲出左外野大號陽春砲（本季第7轟），近兩戰敲3轟，連10場上壘、連9場安打，且近8場出賽都至少單場雙安、連續8場得分。

7局下猿隊又掀攻勢，陳晨威安打、藍寅倫故意四壞球保送上壘，林泓育敲出安打送回1分，也把羅力打退場，悍將隊牛棚接手後，朱育賢、陳俊秀再連敲2安追加1分，猿隊將比數拉開為6：0。悍將隊則直到9局上才攻進分數，逃過被完封。

猿隊李茲今天主投7局，只被敲出2支安打，沒有投出保送，送出11次三振寫下個人單場紀錄，無失分，拿下本季第6勝、4連勝，並獲選單場MVP。羅力則是主投6.2局，被揮出10支安打，包括3發全壘打，失6分都是自責分，終止4連勝、吞本季第4敗。

Lamigo桃猿富邦悍將羅力陳俊秀林泓育
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