U12世界盃／中華隊3連亞 今年要留下冠軍

2019-06-21 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中華隊與宣傳大使「比卡丘」合影。圖／中華棒球協會提供 分享 facebook U12世界盃少棒賽今年邁入第5屆，中華隊在首屆拿冠軍，之後3屆都是亞軍收尾，今年中華隊希望能把冠軍留下，總教練李國強勉勵小國手，「不要想太多，拿第1就好；大家盡力表現，成績交給教練團」。

U12世界盃自2011年開辦，每兩年舉行一次，首屆和2013年比賽地點都在台北市，15、17年轉往台南市進行，今年是台南第3次當「地主」，接下來4屆比賽、直到2027年，比賽都在台南開打。

台南市市長黃偉哲表示，「全台南市總動員，要把賽事辦好，台灣太需要一個冠軍了」，他對小選手說：「不要給自己太大壓力，只要拿冠軍就好。」

李國強認為，今年比賽一定會非常好看，他要求球員要有自信、肯定自己，「技術面沒有問題，但要加強抗壓、國際賽事心理層面，晚上也會替大家上課，希望強化他們的心理素質」。

中華隊球員母隊的教練團，前陣子持續協助調整，昨天開始集訓，李國強表示，投手群實力平均，速度是野手群最大特色，「組聯隊必須要了解小朋友的狀況，抓住他們的心，幫他們調整到最好狀況」。

李國強點名黃天賜、葉弘仁、江庭毅、郭宸安是這批中華隊需要跳出來的球員，「因為心理夠成熟，打球EQ很好，教練的提點、要求，很快就能反應過來」，教練團讓這些人來帶領其他球員，李國強說：「放心交給他們。」

本屆U12世界盃有不少贊助商共襄盛舉，中華棒球協會副理事長林華韋致上深深的謝意，「都是台灣棒球走下去的動力」。