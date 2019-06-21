棒球／U12世界盃開打倒數 亞太棒球中心近完工

2019-06-21 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中華隊與體育署署長高俊雄（後排左二起）、台南市市長黃偉哲、中華棒球協會副理事長林華韋合照。圖／中華棒球協會提供 分享 facebook 2019年U12世界少棒賽7月26日在台南開打，作為主場地的亞太棒球訓練中心（少棒），興建進度已達95％，待消防安檢通過後，便可進入試用階段，台南市市長黃偉哲表示，「有信心如期交給主辦單位、選手」。

參加U12世界盃的中華隊，目前在桃市中平國小集訓，預定7月中、主球場落成後，再移往南市進行第2階段集訓；黃偉哲說：「距離比賽開打還有1個月又5天，目前加緊趕工中，7月初可以完成驗收，交出好的、合格的球場。」

但棒球場的成棒場地部分，目前幾乎停擺，黃偉哲坦言，因為要求場地的質量更高，幾次招標沒成功，「必要的話，跟體育署申請更多經費，加碼希望招標得出去」。

黃偉哲說：「現在不是我們挑廠商，而是廠商來挑工程作。少棒場地在3、4年前招標出去，當時公共工程不多，2016年後增加，才會讓廠商挑三揀四來作，我們要先把U12辦好，讓大家對場地有信心，更多廠商願意承接。」

台南自今年起拿到4屆U12世界盃主辦權，黃偉哲認為台南責任重大，「亞太棒球訓練中心的落成處女秀，獻給U12，希望新的球場帶來新的希望，中華隊再創高峰拿到冠軍。」