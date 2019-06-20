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NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

中職／彭政閔挑戰兩千安差2支 洪一中：他用腳打也有

2019-06-20 23:09聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔挑戰生涯2000安里程碑差2支，今天對上Lamigo桃猿隊，只打1打席就因下背部疼痛提前退場，明天將照MRI（核磁共振）檢查傷勢，周六能否出賽還是未知數。

彭政閔生涯累積1998支安打，只差2安就跟進「森林王子」張泰山，成為中職史上第2位達成2000安里程盃的球員，而他生涯累積1074得分，再2分就能超越張泰山，躍居中職得分王。

但彭政閔今天以先發第6棒身份出賽，首打席擊出滾地球出局，4局上打擊前就因下背部疼痛被換代打退場。

彭政閔12日對上統一獅隊之戰，就因腰部不適休兵1天，並到醫院進行針灸，他指出，傷還沒完全好，自己太急了，這幾天又有不舒服的感覺，賽前練習狀況還好，但打完一打席在一旁熱身時，感覺腰有點卡卡，明天將會去照MRI檢查，周日在台南對上獅隊的比賽能否上場，還要評估。

彭政閔挑戰大紀錄的過程，成為中職補賽周的大焦點，而Lamigo桃猿隊則專心力拚上半季冠軍，今天以10：5擊敗中信兄弟後，總教練洪一中聽及彭政閔的狀況，他也直言，彭政閔先把傷養好再拚紀錄也不是問題。

洪一中甚至表示：「還有60幾場比賽，以他（彭政閔）的水準，（安打）差2支而已，用腳打也有。」

彭政閔中職中信兄弟
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