中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

去年6月9日洲際球場中信兄弟對統一獅之戰，兄弟洋投艾迪頓投出無安打比賽，中職史上第7人，3個半月後，隊友紐維拉同在洲際球場投出無安打比賽，苦主換成Lamigo桃猿。

中信兄弟洋投紐維拉（左二）、艾迪頓（右二）在去年球季接連演出無安打好投。 聯合報系資料照片 分享 facebook

9天後，統一獅洋投瑞安更猛，在台南球場對中信兄弟投出中職史上第一場完全比賽，成為頭條新聞；過去中職單季最多只出現1次無安打比賽，去年一口氣出現3場(包含完全比賽)，相當不可思議。

然而，去年寫下大紀錄的3人，如今各有煩惱，就拿瑞安來說好了，今年春訓就因傷錯過開季，5月10日才首度在一軍登板投球，本季先發7場拿下2勝3敗、防禦率5.26、被打率近3成，壓制力不足。

瑞安去年球季投出中職史上首場完全比賽，但本季因傷錯過春訓，傷癒復出後狀況一直很不理想。 統一獅球團提供 分享 facebook

艾迪頓也投得掙扎，本季先發12場戰績5勝3敗、防禦率高達5.77、被打擊率0.311；這就更別說紐維拉了，即使去年投出無安打比賽，今年他只能作為第4號「備用洋將」，在二軍防禦率5.40，洋砲里迪遭解約後，紐維拉上一軍，目前先發2場，防禦率6.94、被打擊率0.360，表現不佳。

因預算、適應環境、了解中職特性等多重因素，近年來各隊偏好和有中職資歷的洋投續約，好比說上述3人和羅力、伍鐸、尼克斯、羅里奇、萊福力，好壞互見，伍鐸去年拿勝投王，目前以8敗暫居聯盟敗投王，羅力、尼克斯依然神勇。

伍鐸去年風光拿下勝投王，防禦率3.25也相當不錯，但想不到本季至今以8敗暫居敗投王，防禦率也飆高到5.43。 富邦悍將球團提供 分享 facebook

今年上半季統一獅、中信兄弟先後退出季冠軍爭奪行列，關鍵因素就是洋將不濟，統一甚至一度只有瑞安一名洋將應戰，兄弟直到6月初才確定，往後用3洋投應戰，不再用洋砲。

嚴格來說，無論瑞安、艾迪頓或紐維拉，投球內容都不足以稱得上地位穩固，統一、兄弟仍持續找洋投，如果3人表現持續不振，管他無安打比賽或完全比賽，都無法成為護身符，仍有可能在季中遭解約，被新洋投取而代之。

過去有6名洋投在中職投過無安打比賽(包含完全比賽)，除了瑞安、艾迪頓和紐維拉，另有尼洛、力拔山和楓康，其中尼洛和力拔山因不同原因，投完無安打比賽隔季沒在中職繼續發展，楓康則連投4季。

興農牛洋投力拔山199年在台初登板就對兄弟象投出無安打比賽，但整季戰績也不過是6勝8敗。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年球季中職全聯盟打擊率0.284、長打率0.432，平均每場約出現2轟，整體看來仍屬「打者聯盟」，投手本來就不好投，更別說打者逐漸熟悉這些有中職經驗的洋投。

只是，本季中職全聯盟先發本土投手平均防禦率5.46、被打擊率0.304，如果洋投繳出來的績效不如本土投手，那就該是做出抉擇的時刻了，這也更突顯前富邦悍將索沙繳出鬼神般成績的可貴。