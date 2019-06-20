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中職／穀保3小將報名選秀 岳政華盼繼續二刀流

2019-06-20 16:49中央社 台北20日電

投入選秀的投打二刀流岳政華。 報系資料照
投入選秀的投打二刀流岳政華。 報系資料照
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穀保家商的岳政華、林奕豪、邱智呈今天到中華職棒繳交選秀報名表，岳政華在高中本來是投打二刀流，不過受傷後球速還沒恢復，以外野手身分報名，但他仍希望未來能繼續二刀流。

岳政華是中信兄弟選手岳東華的弟弟，岳政華表示，「哥哥也有說進職棒可以提早適應，先進來磨練，把心態調整好。」不過岳政華指出，選秀目標是在前三輪，如果沒有會先去念開南大學。

岳政華高中是投打二刀流，不過以外野手身分報名選秀，他說明，因為現在對打擊比較有自信，聽球探評價也是當野手較好。雖然岳政華在U18世界盃棒球賽中華藍白對抗賽時有登板投球，但他表示，因為之前受傷的關係，球速從145公里掉到138，加上動作有點跑掉，身手還沒完全恢復。

先用野手身份進職棒，岳政華表示已經思考很久，由於經過很多大賽，自己也覺得擔任野手比較出色。不過岳政華投、打都喜歡，如果能順利進職棒，會看球團安排，也希望能朝「二刀流」的目標前進。

岳政華指出，自己優勢是守備範圍大，球棒控制也不錯，把中信兄弟外野手張志豪當作目標，並希望進職棒後可以練壯一點，打到球變更有力。

林奕豪也是穀保家商外野手，他表示，因為家境不好想要提早挑戰職棒，自己優勢在於速度及各方面爆發力，他不設第幾輪的目標，只希望能順利進職棒。林奕豪把張志豪視為偶像，也是王柏融的球迷，欣賞他廣角的打擊能力。

同樣是穀保外野手的邱智呈，是球隊中心棒次，同時是王金勇的姪子。去年邱智呈在U18亞洲青棒賽從日本王牌投手吉田輝星手中敲過2支安打，他說：「吉田輝星球速、控球各方面都很頂尖，從他手中敲出安打，就覺得自己好像可以試試看職棒。」

季中選秀報名即將在24日截止，受到味全龍也會參與選秀的效應影響，截至今天中午12時30分止，已有82人報名，加上測試會通過的58名選手，已有140人，選秀會將在7月1日進行。

選秀張志豪
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