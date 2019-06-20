中職／連5季團隊打擊率3成？暴力猿本錢十足

2019-06-20 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊團隊打擊率3成25，先發打線六人超過3成，成為上半季爭王最大本錢，甚至有機會挑戰連五季團隊打擊率突破3成紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職上半季只剩最後11戰，Lamigo桃猿隊今晚在桃園球場對中信兄弟隊進行補賽，有機會成為首支奪下30勝的球隊；猿隊團隊打擊率3成25，先發打線六人超過3成，成為上半季爭王最大本錢，甚至有機會挑戰連五季團隊打擊率突破3成紀錄。

統一獅隊在上周提前出局，兄弟昨天落敗也確定出局，富邦悍將隊是唯一可阻擋猿隊連奪五座季冠軍的球隊，兩隊從明天起在桃園球場進行二連戰，27到29日移師新莊球場三連戰，悍將能否逆轉情勢值得觀察。

猿隊還有八場補賽，出賽數是各隊最多，從25日起連打五場，從目前情勢看來，猿隊、悍將的上半季王座之爭要到下周才會明朗。

猿隊目前領先悍將1.5勝差，29勝紀錄只有11勝來自洋投（尼克斯6勝3敗、李茲5勝4敗），七名本土投手合計18勝紀錄，王溢正奪下六勝和尼克斯並列全聯盟第二。

猿隊上半季動用三名洋投，戰績只有11勝8敗，前兩季22勝投手史博威六場先發吞下一敗就遭解約，洋投效率不如以往；儘管如此，猿隊目前打擊率、得分337、打點321、安打617都在四隊排名第一，59轟只落後兄弟四支，打線破壞力成為上半季排名第一的主因。

中職過去只出現十次單季團隊打擊率超過3成紀錄，猿隊包辦四次最多，而且從2015年起連續四年達陣，兄弟三次居次（2016年3成28史上最高），獅隊、興農牛、義大犀牛隊各一次；猿隊今年再度大爆發，林泓育、藍寅倫、朱育賢的打擊率、安打數都是全聯盟前三傑，團隊火力讓敵隊相當頭痛。