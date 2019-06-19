影／悍將林哲瑄再見安打 逆轉擊敗兄弟

2019-06-19 23:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



富邦悍將今晚在新莊主場迎戰中信兄弟，九局上結束兄弟仍以七比四領先，後功的悍將隊在滿壘下，靠兄弟投手保送先得一分，第六棒林哲瑄擊出再見二壘安打，清光壘上跑者。