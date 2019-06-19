中職／林哲瑄3打點再見安打氣走兄弟 悍將3連勝

2019-06-19 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將林哲瑄。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 富邦悍將隊今天在補賽對上中信兄弟，以4：7的落後進入9局下，最後演出大反撲，靠著林哲瑄的再見二壘打送回3分，終場以8：7贏球，拿下近期3連勝，也把與猿隊的勝差縮小至1.5場，繼續力拚上半季冠軍。

兄弟今天排出艾迪頓先發，但1局下就有狀況，悍將隊從第2棒起連5名打者敲安打，包括蔣智賢、林哲瑄2支連續二壘打，先打下4：0領先。

艾迪頓度過首局危機後回穩，兄弟打線也在3局起展開反撲，王勝偉、王威晨連兩棒敲出二壘打追回1分，吳東融犧牲觸擊形成內野安打，之後陳子豪高飛犧牲打、林智勝內野安打再添2分，將比數追成3：4。

5局上兄弟吳東融再敲內野安打上壘，個人連3打席安打，2出局後張志豪轟出右外野2分全壘打（本季第11轟），一棒逆轉戰局，兄弟以5：4反超比數。

兄弟在8局上繼續開砲，替補上場的詹子前揮出中外野陽春全壘打（本季第12轟），2出局後王勝偉也補上一轟（本季第5轟），將比數拉開為7：4，而王勝偉單場3安，只差一壘打就能締造完全打擊，但沒再獲打擊機會。

悍將隊則在9局下展開反撲，單場已敲3安的林益全在滿壘時選到保送擠回1分，之後林哲瑄掃出左外野線邊落地的二壘打，一棒送回3名跑者，形成他生涯第3支再見安打，助球隊搶下勝利。林哲瑄單場2安5打點，獲選單場MVP。

悍將隊先發投手伍鐸今天先發5局失5分（4分自責分），無關勝敗；吳世豪後援1局無失分，拿下本季首勝。兄弟艾迪頓則是先發6局失4分，勝投被牛棚搞砸，鄭佳彥中繼0.1局失3分，吞生涯首敗。

【中央社新北19日電】

中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，直到第9局悍將還以4比7落後，不過先因保送擠回1分後，林哲瑄敲再見清壘安打，以8比7奪勝，與桃猿勝差1.5場。

1局下悍將就展開攻勢，王正棠、胡金龍、林益全都敲出安打，先攻下1分，之後蔣智賢敲1打點二壘安打，林哲瑄也敲二壘安打，帶有2分打點，不過林哲瑄在三壘前遭觸殺，取得4比0領先。

3局上兄弟展開反攻，王勝偉、王威晨連敲2支二壘安打，追回1分，接著吳東融擊出內野安打，陳子豪擊出高飛犧牲打，林智勝也敲內野安打，帶有1分打點，僅剩1分落後。

5局上張志豪轟出2分全壘打，兄弟逆轉戰局；7局上詹子賢、王勝偉都轟出陽春砲，取得7比4領先。

9局下悍將最後反攻，林威廷選到保送後，高孝儀敲出安打，下一棒王正棠擊出投手方向滾地球，一壘跑者出局，不過打者安全上壘，接著胡金龍、林益全皆獲保送擠回1分，最後林哲瑄敲出再見清壘二壘安打，以8比7擊退兄弟。

單場MVP由敲再見安打的林哲瑄拿下，今天4打數敲出2支安打，包含首局的2打點二壘安打在內，共包辦5分打點，也敲出生涯第3支再見安打。談到最後一個打席，林哲瑄表示，「想說積極攻擊，因為投手也想搶好球，所以抓高球攻擊，把球打強，能上壘就上壘。」

林哲瑄本季手感相當火燙，目前出賽50場，打擊率3成28。林哲瑄指出，「今年打擊維持得不錯，強勁球比之前還多，這就是我要的，做得比之前好。」針對第1局在三壘前出局，林哲瑄則表示，雖然腳有點不舒服，但希望能幫助球隊拿下季冠軍。

悍將此戰獲勝後，拿下3連勝，與第一名Lamigo桃猿的勝差剩1.5場，上半季最後2週賽程，有5場悍將與桃猿直接對戰的比賽。