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NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00Hiyan

2019年日本職棒例行賽進行將近一半的賽程，交流戰也即將於本週結束，下週將重新回到各自聯盟的例行賽事。

比較值得注意的是幾名尋求在本季復活的高薪選手，至今他們的出賽機會以及表現依舊未見起色，想翻身只剩下半個球季，未來動態也令人關注。

鳥谷敬 一軍處境尷尬

首先是這個月底就將年滿38歲的阪神虎隊老將鳥谷敬。2015年起阪神球團與他簽下5年20億日幣的超大型合約，不過他近幾年的成績已不復當年極盛時期風光。先是去年中斷了連續出賽場次紀錄，停留在1939場，也是自從新人年之後首度未達規定打席數，打擊率0.232、1支全壘打都寫下生涯新低。

今年球季阪神監督從金本知憲換成矢野燿大，鳥谷敬也將此視為自己重新出發的契機，從春訓開始便積極爭取先發游擊手的地位。不過菜鳥游擊手木浪聖也以及北條史也狀況也不差，矢野監督希望能多給新人機會，加速球隊世代交替，因此鳥谷敬重回先發之路並不順遂。更慘的是，鳥谷敬在進入球季賽之後顯然受到有一場沒一場出賽的影響，至今出賽33場，52個打數7支安打，打擊率0.135，全壘打、打點都尚未開張。在木浪聖也以及北條史也輪流先發，植田海專任代守代跑的情況下，鳥谷敬只剩下偶爾上場代打的機會。

鳥谷敬的連續出賽紀錄在去年慘遭中斷，而且打擊率.232是生涯新低，但想不到他本季...
鳥谷敬的連續出賽紀錄在去年慘遭中斷，而且打擊率.232是生涯新低，但想不到他本季的狀況還要更糟，打擊率僅有.135。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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更尷尬的是，在原口文仁歷經大腸癌手術復健成功復出之後，板凳區代打又多了一個人手，這使得鳥谷敬的出賽空間更加受到壓縮。在目前先發漸趨遙遠，出場代打又不是第一人選的情況下，就連是否應該讓鳥谷敬繼續佔去一個一軍登錄的名額，都引起討論。

由於鳥谷敬是對阪神有長期貢獻的指標選手，至今都還擁有高人氣，與矢野燿大在過去選手時代也是並肩作戰的隊友，要如何安排的確相當不容易。不過無論如何，今年球季結束後鳥谷敬的5年合約將到期，屆時他遭到大幅減薪已經難以避免。

葛雷諾 新監督無新氣象

另外就是年薪4億日幣的巨人隊洋砲葛雷諾（Alex Guerrero），去年全壘打連前一年拿下全壘打王的35轟一半都不到，只有15支全壘打，打擊率也只有0.244。今年巨人監督換成原辰德，原本對他復活寄予厚望，將他設定為先發左外野手的人選，沒想到葛雷諾表現比去年更差，至今出賽49場，只有0.211打擊率、8支全壘打、18分打點。如果後半球季無法拿出成績，兩年合約到期之後被解約的機會相當濃厚，然而在巨人隊新人輩出的情況下，葛雷諾未來要獲得出賽機會將更加辛苦。

葛雷諾前年在中日隊的35轟只是曇花一現，近兩季完全沒有大砲的影子，恐怕巨人不會再...
葛雷諾前年在中日隊的35轟只是曇花一現，近兩季完全沒有大砲的影子，恐怕巨人不會再有耐心等他。 歐新社資料照片
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梅西亞 判若兩人的前後3年

西武洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）也有類似的問題。2016年底梅西亞與西武簽下3年總額15億日幣，以單年5億坐上外籍洋將最高薪的寶座。2017年他的表現就已經大幅退化，全壘打從前一年的35轟驟降到19轟，打點更是從103分砍半到剩下53分。去年他在一軍出賽只有82場，寫下加入西武5年新低，即使先發也只淪為第八棒，今年球季梅西亞在西武的地位更是可有可無，到目前為止只出賽36場，0.167打擊率、4支全壘打、16分打點。他在西武前3年與後3年的表現判若兩人，與西武續簽的3年合約年底到期，球季結束之後帶著「薪水小偷」的負評黯然離開日本球界機會甚大。

軟銀昂貴的傷兵團

軟銀今年也受高薪選手拖累不少，不過主要都是因為傷兵影響，而非投資失敗。包括了柳田悠岐（年薪：5億7000萬日幣）、薩法提（Dennis Sarfate；年薪：5億日幣）、范登賀克（Rick van den Hurk；年薪：4億日幣）都不再現在的一軍名單之中。柳田悠岐從4月初就開始脫離戰線，只在一軍出賽9場比賽，預計要到7月才能重返一軍。范登賀克好不容易在6月復出，4日對中日龍先發5.1局失4分拿到勝投，卻又在隔兩天之後因為右手肘傷勢而抹消登錄，14日已經赴美國接受治療。如果必須接受手術，至少要花兩到三個月的時間，今年球季形同報銷。

軟銀洋投范登賀克在經典賽之後表現就大幅衰退，早已無在韓國職棒拿下防禦率王和三振王...
軟銀洋投范登賀克在經典賽之後表現就大幅衰退，早已無在韓國職棒拿下防禦率王和三振王的威力，本季更是因傷幾乎完全報銷。 歐新社資料照片
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守護神薩法堤去年因傷只出賽6場比賽，今年起與軟銀續約3年，合約總額高達20億日幣，不過至今仍在復健，尚未在一軍登板，連續4年登板60場所付出的代價顯然相當巨大。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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