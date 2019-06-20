日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019年日本職棒例行賽進行將近一半的賽程，交流戰也即將於本週結束，下週將重新回到各自聯盟的例行賽事。

比較值得注意的是幾名尋求在本季復活的高薪選手，至今他們的出賽機會以及表現依舊未見起色，想翻身只剩下半個球季，未來動態也令人關注。

鳥谷敬 一軍處境尷尬

首先是這個月底就將年滿38歲的阪神虎隊老將鳥谷敬。2015年起阪神球團與他簽下5年20億日幣的超大型合約，不過他近幾年的成績已不復當年極盛時期風光。先是去年中斷了連續出賽場次紀錄，停留在1939場，也是自從新人年之後首度未達規定打席數，打擊率0.232、1支全壘打都寫下生涯新低。

今年球季阪神監督從金本知憲換成矢野燿大，鳥谷敬也將此視為自己重新出發的契機，從春訓開始便積極爭取先發游擊手的地位。不過菜鳥游擊手木浪聖也以及北條史也狀況也不差，矢野監督希望能多給新人機會，加速球隊世代交替，因此鳥谷敬重回先發之路並不順遂。更慘的是，鳥谷敬在進入球季賽之後顯然受到有一場沒一場出賽的影響，至今出賽33場，52個打數7支安打，打擊率0.135，全壘打、打點都尚未開張。在木浪聖也以及北條史也輪流先發，植田海專任代守代跑的情況下，鳥谷敬只剩下偶爾上場代打的機會。

鳥谷敬的連續出賽紀錄在去年慘遭中斷，而且打擊率.232是生涯新低，但想不到他本季的狀況還要更糟，打擊率僅有.135。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

更尷尬的是，在原口文仁歷經大腸癌手術復健成功復出之後，板凳區代打又多了一個人手，這使得鳥谷敬的出賽空間更加受到壓縮。在目前先發漸趨遙遠，出場代打又不是第一人選的情況下，就連是否應該讓鳥谷敬繼續佔去一個一軍登錄的名額，都引起討論。

由於鳥谷敬是對阪神有長期貢獻的指標選手，至今都還擁有高人氣，與矢野燿大在過去選手時代也是並肩作戰的隊友，要如何安排的確相當不容易。不過無論如何，今年球季結束後鳥谷敬的5年合約將到期，屆時他遭到大幅減薪已經難以避免。

葛雷諾 新監督無新氣象

另外就是年薪4億日幣的巨人隊洋砲葛雷諾（Alex Guerrero），去年全壘打連前一年拿下全壘打王的35轟一半都不到，只有15支全壘打，打擊率也只有0.244。今年巨人監督換成原辰德，原本對他復活寄予厚望，將他設定為先發左外野手的人選，沒想到葛雷諾表現比去年更差，至今出賽49場，只有0.211打擊率、8支全壘打、18分打點。如果後半球季無法拿出成績，兩年合約到期之後被解約的機會相當濃厚，然而在巨人隊新人輩出的情況下，葛雷諾未來要獲得出賽機會將更加辛苦。

葛雷諾前年在中日隊的35轟只是曇花一現，近兩季完全沒有大砲的影子，恐怕巨人不會再有耐心等他。 歐新社資料照片 分享 facebook

梅西亞 判若兩人的前後3年

西武洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）也有類似的問題。2016年底梅西亞與西武簽下3年總額15億日幣，以單年5億坐上外籍洋將最高薪的寶座。2017年他的表現就已經大幅退化，全壘打從前一年的35轟驟降到19轟，打點更是從103分砍半到剩下53分。去年他在一軍出賽只有82場，寫下加入西武5年新低，即使先發也只淪為第八棒，今年球季梅西亞在西武的地位更是可有可無，到目前為止只出賽36場，0.167打擊率、4支全壘打、16分打點。他在西武前3年與後3年的表現判若兩人，與西武續簽的3年合約年底到期，球季結束之後帶著「薪水小偷」的負評黯然離開日本球界機會甚大。

軟銀昂貴的傷兵團

軟銀今年也受高薪選手拖累不少，不過主要都是因為傷兵影響，而非投資失敗。包括了柳田悠岐（年薪：5億7000萬日幣）、薩法提（Dennis Sarfate；年薪：5億日幣）、范登賀克（Rick van den Hurk；年薪：4億日幣）都不再現在的一軍名單之中。柳田悠岐從4月初就開始脫離戰線，只在一軍出賽9場比賽，預計要到7月才能重返一軍。范登賀克好不容易在6月復出，4日對中日龍先發5.1局失4分拿到勝投，卻又在隔兩天之後因為右手肘傷勢而抹消登錄，14日已經赴美國接受治療。如果必須接受手術，至少要花兩到三個月的時間，今年球季形同報銷。

軟銀洋投范登賀克在經典賽之後表現就大幅衰退，早已無在韓國職棒拿下防禦率王和三振王的威力，本季更是因傷幾乎完全報銷。 歐新社資料照片 分享 facebook

守護神薩法堤去年因傷只出賽6場比賽，今年起與軟銀續約3年，合約總額高達20億日幣，不過至今仍在復健，尚未在一軍登板，連續4年登板60場所付出的代價顯然相當巨大。