中職／兄弟岳東華上一軍 談弟弟報名選秀給意見

2019-06-19 20:58 中央社 新北19日電



中職中信兄弟岳東華今天升一軍，雖然開季狀況不佳，但透過勤加練習找回手感。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職中信兄弟岳東華今天升一軍，雖然開季狀況不佳，但透過勤加練習找回手感，且內外野都可守，是名超級工具人；此外弟弟岳政華將報名選秀，他提醒弟弟必須有抗壓力。

岳東華是2017年季中選秀兄弟第一指名，不過沒有獲太多機會，2017年在一軍出賽1場，去年則是24場，僅敲出8支安打，打擊率1成45。這次是岳東華本季首度上一軍，兄弟總教練伯納表示，會盡量讓他下場，希望他心態與策略會有所進步。

岳東華本季在二軍出賽33場，敲出31支安打，包含2發全壘打，打擊率2成98。岳東華表示，「今年剛開始沒有打很好，可能是身體比較疲累，但一直練之後就愈來愈好。」由於岳東華這幾年比較少在一軍，他也指出，會慢慢適應一軍強度，回想起剛進職棒時，他笑說：「剛進來時壓力真的比較大。」

岳東華今年在二軍外野、二壘、三壘及游擊都有守過，他說：「有機會上場表現就好，內外野都在跑，除了投手和捕手以外，其他都可以守。」

岳東華年僅18歲的的弟弟岳政華明天將到中華職棒繳交選秀報名表，岳東華表示，「有跟他講要多注意心態，進職棒要有抗壓力，因為壓力是跟業餘差最多的部分，必須靠自己。」

岳東華也指出，本來希望岳政華以投手身分進職棒，不過他最後決定用野手身分，但岳東華說：「因為弟弟還年輕，並不擔心。」