中職／黃勃睿通過測試會 要替老爸黃文生圓夢

2019-06-19 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



青棒資深教頭、目前大理高中總教練黃文生的兒子黃勃睿，不只是自己要挑戰職棒殿堂，還要替爸爸圓夢。 聯合報系資料照 分享 facebook

今年中職新人測試會共有破紀錄的58人獲推薦，參與7月1日的中職選秀會，除了不少名門之後，還有青棒資深教頭、目前大理高中總教練黃文生的兒子黃勃睿，不只是自己要挑戰職棒殿堂，還要替爸爸圓夢。

黃文生在三級棒球階段都有國手資歷，但在1988年就轉任教練，培養出許多好手，包括中信兄弟彭政閔、統一獅隊高國慶、富邦悍將隊退役投手沈鈺傑等人，都是黃文生在美和中學的得意門生。近期包括富邦悍將隊新秀王詩聰、國立體大強投鄭浩鈞等人則是黃文生在桃園農工時的子弟兵。

黃文生開始擔任教練時，國內還未有職棒，也成為黃文生的遺憾，如今中職進入第30年，換兒子黃勃睿要要替爸爸一圓職棒夢。

黃勃睿過去為屏東復興國小少棒隊一員，但因覺得打少棒太累，國中進入社團球隊，歷經兩年的空白，直到國三才發現打棒球是自己的夢想，高中進入爸爸當時執教的桃園農工就讀，畢業後進入大學強權之一的國立體大，並在總教練龔榮堂、教練陳炫琦調教下，持續進步。

黃勃睿去年還參與美國大學夏季聯盟，加入隸屬於西岸聯盟（West Coast League）的溫哥華港口貓隊（Vancouver HarbourCats），今年大學畢業投入中職測試會，而他在周一的測試會上，最快球速投到144公里，也獲推薦參與選秀會，要一拚父子倆的職棒夢。