MLB／小朋友撿到大谷界外球 貼心送給穿火腿球衣大人

2019-06-19 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



大谷翔平。 路透 分享 facebook 天使隊今天對藍鳥之戰，看台上出現罕見鏡頭，天使「二刀流」大谷翔平四局上揮出三壘方向界外球，撿到球的小球迷很開心，但他沒有留下，而是送給坐在前排一名穿著日本火腿隊球衣的大人，讓這位大哥又驚又喜。

天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）投7.1局，只被揮出三支安打、失一分，幫助天使3：1獲勝，搶下四連戰前兩戰勝利，大谷翔平連四打數掛零，天使五局上靠卡洪（Kole Calhoun）、古德溫（Brian Goodwin）接連陽春砲打下江山。

大谷翔平在四局上面對藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman），把一顆93哩速球打成三壘方向界外球，一度擔心球迷受傷，露出相當擔心的表情，還好沒有造成任何傷害。

撿到這顆界外球的小朋友，高舉右手接受旁人歡呼，還有一名身穿火腿球衣的球迷向前擊掌；這位小球迷看到他穿著大谷翔平的日職球衣，突然起身把球送給他，成為大聯盟官網報導的另類焦點。

大谷翔平本季出賽36場，打擊率2成75、全壘打九支、打點30分，今天打擊雖無表現，但近七戰仍有五場出現安打，其中四戰至少兩安，近況相當不錯。