MLB／小朋友撿到大谷界外球 貼心送給穿火腿球衣大人

大谷翔平。 路透 分享 facebook 天使隊今天對藍鳥之戰,看台上出現罕見鏡頭,天使「二刀流」大谷翔平四局上揮出三壘方向界外球,撿到球的小球迷很開心,但他沒有留下,而是送給坐在前排一名穿著日本火腿隊球衣的大人,讓這位大哥又驚又喜。

天使先發投手史凱格斯(Tyler Skaggs)投7.1局,只被揮出三支安打、失一分,幫助天使3:1獲勝,搶下四連戰前兩戰勝利,大谷翔平連四打數掛零,天使五局上靠卡洪(Kole Calhoun)、古德溫(Brian Goodwin)接連陽春砲打下江山。

大谷翔平在四局上面對藍鳥先發投手史卓曼(Marcus Stroman),把一顆93哩速球打成三壘方向界外球,一度擔心球迷受傷,露出相當擔心的表情,還好沒有造成任何傷害。

撿到這顆界外球的小朋友,高舉右手接受旁人歡呼,還有一名身穿火腿球衣的球迷向前擊掌;這位小球迷看到他穿著大谷翔平的日職球衣,突然起身把球送給他,成為大聯盟官網報導的另類焦點。

大谷翔平本季出賽36場,打擊率2成75、全壘打九支、打點30分,今天打擊雖無表現,但近七戰仍有五場出現安打,其中四戰至少兩安,近況相當不錯。

So awesome.



A kid catches an Ohtani foul ball, spots a guy wearing Ohtani’s jersey from his days on the Nippon Ham Fighters and offers him the ball.



However, he lets the kid keep the ball. pic.twitter.com/KRja0Dkq0K