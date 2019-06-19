中職／不受王柏融旅日影響 猿隊有機會連5半季封王

2019-06-19 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊藍寅倫（坐）再見安打，等待電視判決跑壘結果出爐的一瞬間，藍寅倫馬上被隊友持水瓶祝賀。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 中職上半季只剩不到兩周，Lamigo桃猿隊最近拚出四連勝，穩住排名龍頭，領先富邦悍將隊兩場勝差，最快將在23日以非自力方式封王，完成史上首次連續五個半季封王紀錄，悍將也是唯一有辦法阻擋猿隊霸業的球隊。

上半季賽事將於本月29日結束，情勢逐漸明朗，統一獅隊率先出局，中信兄弟隊今晚在新莊球場對悍將之戰一旦落敗，也退出爭冠行列，最後五戰完全沒有輸球空間，恐怕逃不過淘汰命運。

猿隊在過去四個半季連續奪冠，已寫下中職空前紀錄，也完成隊史第二次二連霸，今年上半季排名領先，除了團隊打擊率高達3成25、打擊排行榜前八名包辦六人，完全不受王柏融旅日影響，充分發揮桃園主場優勢也是關鍵。

猿隊目前戰績29勝1和22敗，客場只有10勝15敗，但在桃園球場19勝1和7敗，主場勝率是四隊最高，難怪昨天再度屠獅，上半季在桃園對戰十場全勝後，總教練洪一中形容「主場打起來較舒適」。

其實猿隊在桃園球場開季前七戰只打出2勝5敗，接下來衝出一波主場十連勝、13連不敗後，上半季氣勢完全改觀，接下來三戰如果贏球，加上悍將四連敗，就可在23日提前封王。

目前猿隊、悍將在上半季各還有八場補賽，其中有五戰是正面對決，包括21、22日在桃園二連戰，27到29日在新莊球場三連戰，兩隊目前交手15場也以7勝1和7敗打平，悍將能否阻擋猿隊霸業成為上半季末最大焦點。