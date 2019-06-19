中職／獅隊連11個半季打包 下半季仍有三大隱憂

2019-06-19 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅。 報系資料照 分享 facebook

中職30年的唯一元老球隊統一獅隊，卻是首支無法爭上半季冠軍的球隊，從2013年下半季封王、奪下最近一座總冠軍後，已連續11個半季遭淘汰，放眼下半季仍有三大隱憂，「傷兵一直回不來」更是最大困擾，防護團隊的成效在球團內部出現質疑之聲。

獅隊昨天在桃園球場不敵Lamigo桃猿隊，隊史首次在桃園半季十戰全敗，上半季最後三戰雖是「消化試合」，但目前排名墊底，落後中信兄弟隊一場勝差，仍有吊車尾的危機，還是不能大意。

獅隊想拚進季後賽，下半季毫無退路，從團隊戰力看來，傷兵二位數、失誤全聯盟最多、洋投戰力下滑這三個隱憂都是爭冠變數，總教練黃甘霖最擔心的問題還是傷兵，尤其部分野手原先設定的歸隊時間延遲，他說：「比預期嚴重，實在等太久了。」

黃甘霖領軍三年，今年傷兵最嚴重，從春訓至今多達二位數，現階段只有兩名投手江承峰、黃竣彥歸隊，野手還在休養、復健階段；以鄧志偉為例，去年開刀後評估四月重返一軍，一直拖到現在還不見人影，類似狀況讓黃甘霖傷透腦筋。

獅隊失誤太多也是影響戰績的因素，過去五個球季就有三季是四隊最多，今年打完前57戰64次失誤也是各隊最慘，比起富邦悍將隊34次，幾乎多出一倍，黃甘霖坦言「打得好守不好，守得好打不好」，野手調動多、無法固定，自然影響守備，對戰績造成傷害。

獅隊洋投本季7勝11敗，不如悍將16勝14敗、猿隊11勝8敗、兄弟8勝9敗，黃甘霖認為，洋將可有調整空間，傷兵遲遲無法歸隊才是下半季最擔憂之處。