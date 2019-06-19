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NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00Tzuyi

中華職棒於6月17日在新莊棒球場舉辦一年一度的新人測試會，這是給沒有符合選秀會資格的球員另一個進軍職棒的機會。今年適逢第五隊味全龍隊的加入，許多有職棒夢想的球員都踴躍報名，總計有191名好手通過審核，58位獲得推薦可參加新人選秀會，通通都是歷年最多。

早年曾經有球團老闆說砂礫中挑不出珍珠，但現今許多球員用成績讓這個觀念改變。即使選秀會中，有旅外經驗、國手經驗或應屆高中生，較容易成為球團關注的焦點，但這些測試會球員的表現早已不分軒輊，成為補強的重點之一。主要是許多業餘球員在成棒時期已與退役職棒球員有經驗交流，可以提升自我能力。另一方面許多成棒教練的球員養成功力有目共睹，幫助球員更快速提升身手，已經接近職棒水準。

目前表現最令人驚豔，當屬Lamigo桃猿的朱育賢。他過去沒什麼國手經驗，因此只能藉由2015年的測試會當跳板，在季中選秀會中第七輪第28順位才被選入。起初他在一軍沒什麼出賽機會，直到傷兵出現後，表現一鳴驚人，讓球隊內、外野開始找位子給他。目前他已是每年全壘打榜上競爭者，也是王柏融離隊後，猿隊外野最固定出賽的球員，是測試會入選名單最佳代言人。

只要選秀前做足功課，大有機會從砂礫中找出珍珠，朱育賢就是測試會球員中最佳案例。 ...
只要選秀前做足功課，大有機會從砂礫中找出珍珠，朱育賢就是測試會球員中最佳案例。 聯合報系資料照片
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投手方面則屬蔡齊哲，他與黃恩賜及楊志龍被視為中信未來三本柱，雖然目前表現尚有點跌跌撞撞，但陣痛期過後有機會成為本土先發大將。相較於較早成名的兩位隊友，他從測試會被人看見更屬珍貴。實際上不只蔡齊哲，黃衫軍包含江忠城、吳哲源、鄭佳彥及吳俊偉，這幾位外籍教練的愛將，都是來自於測試會，雖然狀況非相對穩定，但仍足以立足一軍賽場，似乎都證明砂礫中可找出珍珠。

近五年測試會共計376人次參加，有140人通過可參加選秀會，僅有34人獲得青睞。擁有固定球探的中信兄弟與Lamigo，策略恰巧完全相反。中信兄弟可說是選入最多測試會球員，幾乎佔了一半人數，而且每年都至少2名，也難怪今年測試會他們派出16人偵查大隊。Lamigo雖然選到朱育賢，但他們已經兩年沒有選入測試會球員。

Tzuyi製表
Tzuyi製表
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今年在有味全龍加入的情況下，選秀會應該會至少60名球員入選，測試會球員極有可能超過10名以上可以一圓職棒夢。其中投手陳冠偉已經被味全龍總教練葉君璋點名，選秀會有機會將他納入麾下。另外還有楊程皓、林瑋滐、森育彬、蔡維凡、黃昱豪等，都是有機會在選秀會中被青睞的球員。

味全龍今年開始選秀，在測試會上也是有備而來，很有機會選入不少球員，挖掘萬中選一的...
味全龍今年開始選秀，在測試會上也是有備而來，很有機會選入不少球員，挖掘萬中選一的練武奇才。 中央社
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在預算、戰力及球員數等需要平衡的情況下，簽約金及薪資成為球團需考量的重點。選秀會前段中，通常以即戰力及潛力作為考量，測試會球員較少在此階段入選，但到了後段就成為各家球探展身手的機會。事實證明，只要做足功課，從砂礫中挑珍珠，絕對有機會找到萬中選一的練武奇才。他們的待遇相對便宜，好用又夠拚，是非常值得球團關注的一部份。

朱育賢味全龍

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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