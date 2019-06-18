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NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

圖／中職猿隊藍寅倫再見安擊沉統一上半季桃園全敗

2019-06-18 22:18聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

統一獅與猿隊晚上進行補賽，猿隊藍寅倫擊出再見安打。猿隊藍寅倫坐在地上等待電視判決結果出爐，一瞬間馬上被隊友持波水祝賀。

再見安打猿隊藍寅倫再見安打。記者蘇健忠／攝影
再見安打猿隊藍寅倫再見安打。記者蘇健忠／攝影
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猿隊藍寅倫（坐）再見安打，等待電視判決結果出爐的一瞬間，藍寅倫馬上被隊友持水瓶祝...
猿隊藍寅倫（坐）再見安打，等待電視判決結果出爐的一瞬間，藍寅倫馬上被隊友持水瓶祝賀。記者蘇健忠／攝影
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猿隊藍寅倫（坐）再見安打，等待電視判決結果出爐的一瞬間，藍寅倫馬上被隊友持水瓶祝...
猿隊藍寅倫（坐）再見安打，等待電視判決結果出爐的一瞬間，藍寅倫馬上被隊友持水瓶祝賀。記者蘇健忠／攝影
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藍寅倫統一獅
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