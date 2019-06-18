中職／型男保養之道 陳傑憲、唐肇廷秀給你看

2019-06-18 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



獅隊陳傑憲（左）、唐肇廷22、29日出席獅隊母企業相關活動。圖／統一獅隊提供 分享 facebook 統一獅隊與統一集團美麗事業康是美首度跨界合作，康是美推出「 MEN GO SHINE X 男人夠帥 」封館活動，22日（周六）在高雄夢時代B1時尚1號門市、29日（周六）在台中逢甲商圈新逢星門市進行，獅隊球員陳傑憲、唐肇廷出席。

這兩位球員除了秀一段男人夠帥的摸手機舞，也將分享自我的型男保養之道，同時讓現場的彩妝師進行男人夠帥的男士服務。

康是美指出，門市已引進各國特色商品並提供專業諮詢服務，讓所有男性消費者都能打造屬於自己的型男風格。