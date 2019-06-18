華南青少棒／勝投加勝利打點 林詔恩奪MVP

2019-06-18 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



華南盃青少棒賽冠軍戰以3：2險勝桃園市，林詔恩中繼5.1局無失分又敲出勝利打點。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

台東縣今天在華南盃青少棒賽冠軍戰以3：2險勝桃園市，林詔恩中繼5.1局無失分又敲出勝利打點，成為勝利功臣，也獲選最有價值球員，去年在小馬聯盟選拔賽冠軍戰先發卻被逆轉的經驗成為養分，林詔恩說：「今年很想拚回來。」

林詔恩投出5.1局無失分的好投，雖然出現四次四壞球加一次觸身，不過僅被敲兩安，也拿下勝投，總教練王國慶表示：「今天賽前告訴他，只要專注把變化球投準就好。」

台東縣在勝部冠軍戰曾與桃園市交手，以1：0險勝，林詔恩在該場先發，他表示：「當時發現他們對曲球打得比較不好，今天就以變化球為主。」

雖然賽前教練就通知，要準備好接在伍祐城後面登板，不過林詔恩說：「投冠軍賽還是很緊張，就盡量投準給他們打。」林詔恩包辦勝投及勝利打點，投打相比，他自認投球表現要好一點。

林詔恩與伍祐城在母隊卑南國中都是先發投手，不過兩人類型不同，變化球型的林詔恩視伍祐城為偶像，「因為他國中就可以投到140公里。」

團體獎：

第一名：台東縣

第二名：桃園市

第三名：台中市

第四名：澎湖縣

第五名：新北市（得分率=0.875）

第六名：台南市（得分率=0.793）

第七名：雲林縣（得分率-0.741）

第八名：彰化縣（得分率=0.538）

個人獎：

打擊獎：李俊漢（桃園市）打擊率=0.619

打點獎：李俊漢（桃園市）15打點

全壘打獎：丁世偉（台北市）1支、7打數

投手獎：林孟佶（桃園市）防禦率=0（16局，2勝）

最有價值球員獎：林詔恩（台東縣）

教練獎：王國慶（台東縣）