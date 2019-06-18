親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

又一學者開砲 質疑民進黨初選是「設計過的遊戲規則」

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

運動筆記雲林縣馬拉松協會 久違地團訓6/16(日)近千名選手與鄒族美女共同跑上阿里山雲端並品嚐道地烤山豬餐
健行筆記【台北北投】水圳旁繡球爭豔．山林間靜謐獨享【日本】六甲山脈：荒地山周遊
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

華南青少棒／勝投加勝利打點 林詔恩奪MVP

2019-06-18 18:47聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

華南盃青少棒賽冠軍戰以3：2險勝桃園市，林詔恩中繼5.1局無失分又敲出勝利打點。...
華南盃青少棒賽冠軍戰以3：2險勝桃園市，林詔恩中繼5.1局無失分又敲出勝利打點。記者蘇志畬／攝影
分享

台東縣今天在華南盃青少棒賽冠軍戰以3：2險勝桃園市，林詔恩中繼5.1局無失分又敲出勝利打點，成為勝利功臣，也獲選最有價值球員，去年在小馬聯盟選拔賽冠軍戰先發卻被逆轉的經驗成為養分，林詔恩說：「今年很想拚回來。」

林詔恩投出5.1局無失分的好投，雖然出現四次四壞球加一次觸身，不過僅被敲兩安，也拿下勝投，總教練王國慶表示：「今天賽前告訴他，只要專注把變化球投準就好。」

台東縣在勝部冠軍戰曾與桃園市交手，以1：0險勝，林詔恩在該場先發，他表示：「當時發現他們對曲球打得比較不好，今天就以變化球為主。」

雖然賽前教練就通知，要準備好接在伍祐城後面登板，不過林詔恩說：「投冠軍賽還是很緊張，就盡量投準給他們打。」林詔恩包辦勝投及勝利打點，投打相比，他自認投球表現要好一點。

林詔恩與伍祐城在母隊卑南國中都是先發投手，不過兩人類型不同，變化球型的林詔恩視伍祐城為偶像，「因為他國中就可以投到140公里。」

團體獎：

第一名：台東縣

第二名：桃園市

第三名：台中市

第四名：澎湖縣

第五名：新北市（得分率=0.875）

第六名：台南市（得分率=0.793）

第七名：雲林縣（得分率-0.741）

第八名：彰化縣（得分率=0.538）

個人獎：

打擊獎：李俊漢（桃園市）打擊率=0.619

打點獎：李俊漢（桃園市）15打點

全壘打獎：丁世偉（台北市）1支、7打數

投手獎：林孟佶（桃園市）防禦率=0（16局，2勝）

最有價值球員獎：林詔恩（台東縣）

教練獎：王國慶（台東縣）

華南盃青少棒棒協
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

華南青少棒／台東1分險勝桃園摘冠 教頭緊張到心臟痛

2019-06-18 18:18

中華棒協賽事 最新比分與賽程表

2019-04-11 20:27

U18青棒／中華隊24人名單公布 三火球男入列

2019-06-18 17:54

華南青少棒／黑馬澎湖拚到第四 班底畢業明年難再現

2019-06-18 15:43

華南青少棒／延長賽1分險勝 台中退澎湖奪季軍

2019-06-18 14:46

華南青少棒／冠軍組合出爐 台東拚近20年首冠

2019-06-18 00:14

華南青少棒／桃園捕手呂東翰猛打 最欣賞戴培峰

2019-06-17 18:00

華南青少棒／林孟佶7局完投 桃園市隔兩年再進冠軍賽

2019-06-17 17:44

華南青少棒／伍祐城三分砲擊敗澎湖 台東教頭卻喊糟了

2019-06-17 14:15

U18對抗賽／黃弘毅、岳政華 表現給球探看

2019-06-16 22:19

華南青少棒／澎湖郭俊麟不投球 2戰5安自認無緣國手

2019-06-16 16:28

華南青少棒／澎湖大黑馬 力克衛冕軍新北闖4強

2019-06-16 15:33

華南青少棒／李俊漢滿貫砲又7打點 桃市扣倒台南晉4強

2019-06-16 14:38
看更多

熱門文章

NBA／參與封王遊行忙簽名 林書豪：太瘋狂了

2019-06-18 08:32

NBA／勇士展大氣 多倫多登全版廣告賀暴龍

2019-06-18 09:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

NBA／球迷喊雷納德再留1年 羅瑞：再5年！

2019-06-18 09:30

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

2019-06-18 16:45

NBA／遊行頂大捲髮 格林：沒有更好時候秀出來

2019-06-18 10:58

日職／王柏融戰橫濱先發五棒 前兩打席無建樹

2019-06-18 17:56

MLB／大谷三分彈砲轟藍鳥 近13場狂敲6轟

2019-06-18 08:14

NBA／封王遊行球衣藏巧思 羅瑞致敬史陶德邁爾

2019-06-18 12:50

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00

NBA／談湖人交易鮑爾再出狂言 球爸：就是我要的

2019-06-18 14:21

MLB／為何補重砲？ 洋基總管：不貴我們就買了

2019-06-18 08:58

NBA／不只要威廉森 傳鵜鶘有意向上換二號籤

2019-06-18 15:49

NBA／保羅、哈登關係緊張？ 火箭總管：是好事

2019-06-18 12:07

MLB／陳偉殷連2天登板 隊友挨轟害他丟2分

2019-06-18 12:02

日職／王柏融單周8安洋聯第二 5打點排第3

2019-06-17 21:36

NBA／執教起點無比卑微 諾斯盼啟發他人堅持逐夢

2019-06-18 13:05

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

NBA／暴龍封王遊行球迷嗨 有人前一天就卡位

2019-06-18 00:15

MLB／田中飆10K完封光芒 69勝超越王建民

2019-06-18 10:45

日職／克服恐左症 王柏融主場愈打愈好

2019-06-18 00:20

日職／陳冠宇中繼飆3K 出賽20場防禦率只有2

2019-06-17 20:52

中職／破紀錄58人推薦選秀 陳威成兒子陳冠偉入列

2019-06-17 20:06

NBA／稱病翹班同慶 暴龍封王遊行百萬球迷齊聚

2019-06-18 11:12

NBA／雷納德再現魔性笑聲 全城喊話留下來

2019-06-18 12:40

中職測試會／鄭浩均當龍狀元？ 就怕變空氣

2019-06-18 00:00

MLB／大谷、楚奧特9度同場開轟 天使踢館藍鳥

2019-06-18 11:49

伯明罕女網／搶七強勢勝出 謝淑薇氣走第5種子

2019-06-17 22:56

【即時短評】民間路跑成風氣 政府應有積極作為

2019-06-17 19:35

中職測試會／「奧運銀牌」之子 多人挑戰職棒

2019-06-18 00:04

NBA／讓小孩與他同名 安戴托昆波成父母新寵

2019-06-18 16:14

中職／猿有9場補賽 客場5連戰牽動上半季封王

2019-06-18 09:51

日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00

伯明罕女網／打敗第5種子 謝淑薇單打過頭關

2019-06-18 00:12

NBA／自身故事當案例 威金斯看好杜蘭特復出

2019-06-18 17:03

射箭／世錦賽奪3金寫新猷 中華隊凱旋

2019-06-18 10:18

華南青少棒／黑馬澎湖拚到第四 班底畢業明年難再現

2019-06-18 15:43

伯明罕女網／7度剋世界前10 謝淑薇：微笑與冷靜

2019-06-18 16:34

棒球／郭董捐百萬、媽祖送球衫 文昌少棒赴日爭光

2019-06-18 12:26

網球／皇室御用名醫操刀 墨瑞：她改變我一生

2019-06-18 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top