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華南青少棒／黑馬澎湖拚到第四 班底畢業明年難再現

2019-06-18 15:43聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

108年華南金控盃青少棒，澎湖縣辛俊昇投打兩方面都有好表現。記者蘇志畬／攝影
108年華南金控盃青少棒，澎湖縣辛俊昇投打兩方面都有好表現。記者蘇志畬／攝影
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澎湖縣首次參加華南金控盃青少棒，也是少數單一學校的隊伍，一路打進四強，在季軍戰也與台中市纏鬥到延長九局才以9：10落敗，總教練胡竣威表示：「已經非常滿意了。」

澎湖全場出現五次失誤，延長賽兩局就有三次，胡竣威表示：「其實預料得到，因為平常練球的場地正在整修，不過安打的數量很多，跑壘的觀念還要再加強，這部分我也有責任。」

不過這次演出黑馬驚奇，胡竣威也看見球員成長，「平常練球提醒的，他們都有做到，而且場上展現不服輸的精神，比以前好很多。」洪敏暘、辛俊昇、莊欽仰被點名表現不錯，尤其莊欽仰非科班出身，但在本屆賽事投打都有長足進步。

澎湖縣青少棒隊伍數不多，華南盃參賽球員都來自馬公國中，胡竣威表示：「從國小上來國中，強度有落差，教練要花很多心思，也需要老師幫忙掌握。」

由於來台灣一趟交通加上住宿，要花費約20萬元，澎湖一年只能挑幾場大賽參加，胡竣威表示：「很感謝縣府的補助，非常支持我們棒球隊。」

不過明年澎湖恐怕無法參加華南盃，胡竣威扳著手指算說：「今年球隊有12個國三，有4人超齡沒來，明年畢業後，從國小升上來的只有7個人，完全補不上來，可能還要再練兩年。」

108年華南金控盃青少棒，澎湖縣辛俊昇投打兩方面都有好表現。記者蘇志畬／攝影
108年華南金控盃青少棒，澎湖縣辛俊昇投打兩方面都有好表現。記者蘇志畬／攝影
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108年華南金控盃青少棒，澎湖縣以第四名作收。記者蘇志畬／攝影
108年華南金控盃青少棒，澎湖縣以第四名作收。記者蘇志畬／攝影
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