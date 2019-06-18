中職測試會／「奧運銀牌」之子 多人挑戰職棒

2019-06-18 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／新北報導



台灣體大投手陳冠偉首次參加中職測試會。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

中職今年新人測試會報名人數暴增，一九九二年奧運銀牌國手第二代、棒球世家都有不少面孔在新莊球場亮相，富邦悍將隊投手陳鴻文的表弟、美和科技大學棒球隊捕手鄭元智在畢業典禮前投入測試，最後未獲推薦參加選秀會，職棒之路暫時無解。

九二年奧運國手陳威成、林琨瀚、王光熙，過去都有中職資歷，三人的兒子陳冠偉、林桀晨、王偉傑都參加這次測試，前兩人順利過關，王偉傑未獲推薦。

鄭元智昨天完成測試後表示，打擊不錯、守備還要加強，從小願望就是和表哥對決，想追隨陳鴻文的腳步，看看有沒有機會打職棒。

陳鴻文趁著職棒休兵空檔，也到新莊球場力挺自己人，希望鄭元智能夠獲得球隊青睞，接下來就看聯盟推薦名單落選後，有沒有球隊個別推薦。

台灣體育大學投手陳冠偉昨天一出場投球，味全龍隊總教練葉君璋立刻緊盯，認為他的指叉球和前興農牛隊「阿甘」蔡仲南同等級，推薦他參加選秀會。

陳冠偉表示，父親鼓勵他保持平常心，參加測試會不要緊張，但壞球數偏高、保送多，投球內容不太好，打球這麼久，想挑戰最高殿堂。

這次測試會歷經十小時才結束，吳俊良外甥黃昱豪、彭政閔外甥王膺鵬、李丞齡哥哥李程誠、嚴宏鈞哥哥嚴宏仁、林祐樂弟弟林家鋒、林祖傑弟弟林家岳、張進德表弟蔡維凡先後亮相，成為另類焦點。