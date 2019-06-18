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中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00Ramos

今年球季Lamigo桃猿「大王」王柏融赴日發展，守護神「鄉長」陳禹勳表現幾乎神隱，多半時間都在二軍沉潛，少了去年全聯盟最強打者和終結者，桃猿上半季仍居戰績榜首，甚至有機會拿到連5個半季的季冠軍，真的令人刮目相看。

王柏融在日職越打越好，他的桃猿前隊友們也沒漏氣，目前在中職暫居第一。 聯合報系資...
王柏融在日職越打越好，他的桃猿前隊友們也沒漏氣，目前在中職暫居第一。 聯合報系資料照片
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別忘了，洋投史博威開季投了兩個月竟然一勝難求，防禦率逼近7，績效甚至比先發本土投手還差，後來被洋砲柏納帝那取代，等於上半季桃猿超過一半時間，第3洋投是相當不濟的。

還有，王溢正先發防禦率接近5，被打擊率3成，投球內容不算理想，翁瑋均先發防禦率4.57，代班的林樺慶和洪聖欽先發防禦率都破5，桃猿先發輪值充滿隱憂，牛棚防禦率達5也沒好到哪裡去，投手群失調，卻仍具競爭力，關鍵就在極為成熟的打線。

本季桃猿團隊打擊率高達0.324，遙遙領先墊底統一獅的0.254，上半季4隊出賽數差不多，桃猿總共拿了331分，其次是中信兄弟的262分，再來是富邦悍將的255分，最差是統一獅的252分；更別提桃猿團隊長打率0.479，上壘率0.378，更是完勝其他3隊。

即使少了最強打者王柏融，桃猿本季的得分能力還是遠優於其他三隊。 聯合報系資料照片
即使少了最強打者王柏融，桃猿本季的得分能力還是遠優於其他三隊。 聯合報系資料照片
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目前聯盟打擊和安打排行榜前10傑，桃猿就佔了6人，打點排行榜前10名，桃猿有5人，攻擊火力兇猛，只要先發輪值能吃下一定局數，即使大量失分，桃猿依然有能耐把分數打回來。

最經典就是4月18日台南獅猿戰，王溢正先發5.1局被擊出12支安打失8分，最終桃猿依舊9:8贏球，這就是本季典型「猿式勝利」，用強攻猛打掩護投手群。

另一關鍵是桃猿牛棚，帳面上防禦率達5，不過上半季每隔一段時間，就有投手跳出來扛起陳禹勳缺陣的戰力空缺，包括吳丞哲、洪聖欽、王躍霖、黃子鵬和林柏佑，這不是數據所能呈現出來的價值；當然，桃猿牛棚上半季可能多次放火遭逆轉，不過功勞和苦勞都有。

黃子鵬在上半季已拿下12個中繼點還有2勝和1次救援成功，優異的控球能力讓陳禹勳缺...
黃子鵬在上半季已拿下12個中繼點還有2勝和1次救援成功，優異的控球能力讓陳禹勳缺陣的壓力減輕很多。 聯合報系資料照片
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除了自立自強，桃猿上半季能強勢挑戰季冠軍，另一主因是其他3隊各有隱憂，例如統一獅，爭冠關鍵時刻只剩1名洋投瑞安，一整季遇到嚴重傷病潮，打到6月中旬還有爭冠機會已是不可能的任務。

好比說中信兄弟，近兩個月本土投手總共先發23場，竟然只拿到1勝，苦吞13敗、防禦率8,27，洋投績效差強人意，打線幾乎沒有一場是一樣的，先發第一棒和第五至七棒的打擊率都不到0.250，打擊斷層明顯，和統一獅一樣，打到6月仍有爭冠機會也是相當不容易。

令人激賞的是富邦悍將，目前只差桃猿1.5場勝差，上半季前半段靠最強洋投索沙撐起一片天，讓球隊戰績能緊咬其他3隊不放；在索沙離隊後，富邦先發投手總計投了8場，拿到4勝2敗、防禦率3.75，包林傑、陳仕朋、游霆威跳出來辦英雄，表現亮眼，將索沙離隊傷害降到最低。

陳仕朋是今年悍將的大驚奇，去年球季戰績0勝2敗、防禦率7.24，本季進步到5勝4...
陳仕朋是今年悍將的大驚奇，去年球季戰績0勝2敗、防禦率7.24，本季進步到5勝4敗、防禦率3.88。悍將想追上桃猿，需要他有更穩定的表現。 聯合報系資料照片
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而且，近一個月富邦打擊完全復甦，這段期間團隊打擊率高達0.316，拉出一波13勝6敗、勝率近7成的佳績，全聯盟最佳，也是富邦保持爭冠競爭力關鍵，只可惜開季前兩個月投打不振，王牌羅力又因傷缺陣，導致期間戰績低迷。

本季桃猿各環節都出現問題，並非無懈可擊，拜其他3隊各有隱憂之賜，桃猿很有機會再登頂，如果陳禹勳調整好了，回復往昔身手，團隊戰力將會更上一層樓。

Lamigo桃猿富邦悍將王柏融

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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