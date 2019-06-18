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日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00福耳

要說這幾年在選秀會上抽籤手氣最好，且能藉由選秀獲得最多場外效益的球隊，火腿就算不是第一也一定在前三名內，10年抽到齋藤佑樹及17年抽到清宮幸太郎後，都讓火腿在媒體上的整個曝光度大增，周邊商品也是賣得嚇嚇叫，另外兩位同樣也擁有全國高人氣的達比修有及大谷翔平，在隊期間不但在戰力上有極大貢獻，挑戰大聯盟時也讓球團賺了一筆入札金。去年選秀會，火腿雖然沒有延續好手氣在第一輪抽籤抽中根尾昂，但之後選進畢業於金足農的吉田輝星，自然也有一部分著眼於他能帶來的場外效益。

金足農在去年夏季甲子園大賽中一路挺進到決賽，雖然不敵豪門大阪桐蔭高，但小地方學校打敗眾多棒球名門闖進決賽的故事，已讓金足農成為去年日本的流行語之一，而這個夏天總共投了1517球的王牌吉田，也成了去年最受注目的高中球員，隨著他在選秀會上被火腿以第一指名選進，金足農旋風正式吹進職棒。不過由於吉田在去年夏天的龐大投球量，讓各界對他的手臂健康有所疑慮，有許多球界人士認為火腿會先讓他在新人年先於二軍好好休養調整，沒想到球季還沒進行到一半，吉田就迎接了他的職棒生涯初先發。

12日，吉田在主場札幌巨蛋先發面對央聯王者廣島，他在第一局被首打席安打加上兩次保送造成滿壘危機，但力保不失分，之後的4局投球只被打出零星的3支安打丟掉1分，投完5局下場，接手的學長們幫忙封鎖對手打線，終場吉田拿下生涯首勝。吉田的魅力有多大，這場週三晚間的比賽進場人數約33000人，比前後兩場都多了萬人以上，進場人數多，場外效益自然也增加不少，且可預期地會隨著他登場次數而漸漸加溫。

吉田初先發這天剛好是18歲又5個月，成為第一個21世紀出生拿勝投的球員，他的年紀在所有的日職球員也是第5年輕的，日職現役共有82名未滿20歲的球員，在這些年輕球員中，與吉田同樣已有一軍上場經驗的共有8人(截至6/17)，當中仍在一軍名單中的有DeNA的阪口皓亮、中日的清水達也以及養樂多的村上宗隆，其中成績最好的當然就是村上。

中日龍隊新秀投手清水達也快速球可達150公里，但是目前27.1局投球就出現23次...
中日龍隊新秀投手清水達也快速球可達150公里，但是目前27.1局投球就出現23次保送，想要像上杉達也一樣受歡迎，還有待努力！ 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影
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村上去年在一軍只有6場出賽，打出1支就是全壘打的安打，本季67場全勤，雖然打擊率只有2成34，但已打出18轟及52分打點，全壘打在央聯排第3，只落後居冠的坂本勇人3支，打點則是排第1，領先居次的鈴木誠也有5分，看他的開轟跟打點累積應該是目前墊底的養樂多球迷眼中少數的亮點，照進度推算，本季他會有30轟、100分打點以上的成績，巨人的第89代四棒岡本和真去年以22歲成為日職史上最年輕3成打擊率、30轟及100分打點的球員，村上的打擊率要到達3成有點難度，但在全壘打及打點方面，村上大有機會超越岡本的紀錄，也有同時拿下全壘打及打點雙冠王的可能性，重點是他明年2月才會滿20歲。

DeNA的阪口將在8月滿20歲，去年在二軍投了全隊最多的82局，今年在一軍先發兩場，5月對阪神投5局未失分，但13日對羅德只投了1.2局就丟掉3分，不過DeNA讓他留在一軍，預計還會有一到兩場先發的機會。

11月才會滿20歲的清水，去年18歲時就已有一軍出賽紀錄，今年5月中生涯首度先發對阪神，投5局失2分拿到勝投，至今6場先發成績是2勝1敗，防禦率是4.28，單場投球局數最多只有5局，控球是主要問題。他畢業於埼玉縣的花咲德榮高，達也這名字就是源自於棒球漫畫「鄰家女孩」，17年從地區預賽開始就擔任隊上的主力中繼，一路打進甲子園，甲子園的6場比賽全都有中繼上場紀錄，出場場次與吉田不遑多讓，同樣也打進決賽，只不過他最終在決賽守成打敗廣陵，替埼玉拿下史上首冠。

吉田在先發隔天的13日被下放二軍，預計23日才能重返一軍，屆時火腿將造訪中日主場，吉田有再度先發的機會，16日登板的清水則也有可能在休息6天後先發，兩名前後年都曾打進決賽的甲子園之星，或許會同場對決，話題性十足！

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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