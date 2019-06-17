親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

運動筆記【新聞】經典「泳渡澎湖灣」 馬英九睽違17年再度挑戰最美澎湖灣用雙腳看風景
健行筆記【台北北投】水圳旁繡球爭豔．山林間靜謐獨享【日本】六甲山脈：荒地山周遊
NBAKawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)2019總冠軍賽十大好球

中職／新人測試會歷10小時 58人獲推薦破紀錄

2019-06-17 20:58中央社 台北17日電

2019年中華職棒新人測試會今天在新莊棒球場舉行，總計191人通過審核、最終185人報到受測，都是聯盟紀錄，今天5隊教練團、球探合計43人到場，最終總計58人獲推薦。

中職新人測試會受味全龍加盟刺激，今年報名人數增加不少，191人通過審核取得受測資格，最終185人報到，測試會從今天早上8時30分開始，歷時10小時16分鐘落幕。

中信兄弟隊出動領隊、教練團、翻譯、球探共16人，為5球隊最多，統一獅隊教練團、球探共11人到場，味全龍隊則有9人出席，Lamigo桃猿隊5人到場，富邦悍將隊則由2名球探坐陣，除了悍將隊外，4隊總教練都有出席，合計43人到場觀察選手。

台南市成棒隊投手林子昱，投出此次測試會最快148公里，林子昱2018年就曾參加中職選秀會，但沒有獲得球團青睞，此次再挑戰，味全龍隊總教練葉君璋點名印象深刻，也有獲得球團推薦參加選秀。

獲得推薦球員總計58人，為歷年最多，其中投手28人，分別為吳逸平、陳冠偉、趙璟榮、簡子烜、王偉軒、佟百聖、李宇翔、林瑋滐、徐彩筌、許少綸、曾盛淳、黃勃睿、賴威誠、石弘傑、李建勳、林子昱、吳仁傑、王鵬斐、陳韋霖、吳俊文、許吉仁、楊程皓、楊翔皓、劉俊廷、蔡松嶧、張哲豪、黃東淯、劉宇鈞。

獲推薦捕手7人，為柯育民、黃昱豪、王膺鵬、牛塏曄、全浩瑋、蔡瑋泰、詹竣翔，內野手12人為杜文孝、張育豪、馮子峻、林桀晨、黃明真、楊瑞承、丁朝原、顏聖賢、劉任傑、林雨力、林郁祐、陳聖賢。

外野手11人為許哲榮、劉鎰嘉、潘俊宇、李威達、阮明契、高淮安、森育彬、廖柏勳、蔡維凡、曹家淵、李聖裕。

味全龍中職選秀
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

中職／葉君璋看測試會 有萬中選一的練武奇才

2019-06-17 17:23

中職／葉君璋看陳威成公子 指叉和蔡仲南同等級

2019-06-17 16:33

日職／王柏融單周八安洋聯第二 五打點排第三

2019-06-17 21:36

中職／破紀錄58人推薦選秀 陳威成兒子陳冠偉入列

2019-06-17 20:06

中職／丁朝原測試會兩長打 前搭檔陳晨威鼓勵

2019-06-17 16:45

中職／味全龍9人出席測試會 張泰山：盼不遺漏

2019-06-17 16:41

中職／鄭元智參加測試會 想追表哥陳鴻文腳步

2019-06-17 15:07

中職／潘威倫這一敗 斷了獅上半季爭王希望

2019-06-17 00:58

中職／無四死球完封兄弟 包林傑：個人重要一勝

2019-06-17 00:55

中職／猿有4洋將 洪一中：怎麼抉擇很頭痛

2019-06-16 22:37

中職／廖文揚久違一軍登板 生涯第9年仍想在舞台

2019-06-16 22:28

中職／統一獅遭猿隊18安敲暈 上半季確定無緣爭冠

2019-06-16 21:39

中職／10K無四死完封中信 包林傑：每場都想完投

2019-06-16 20:50

中職／陳鏞基開刀下二軍 19歲姚雨翔一軍初先發

2019-06-16 18:28

中職／陳鴻文扛起牛棚要角 感謝守備大力幫忙

2019-06-16 18:00

中職／廖乙忠有望升一軍 黃恩賜先發變期末考

2019-06-16 17:47

中職／猿新洋投首次離美打球 前隊友艾肯分享經驗

2019-06-16 17:36

中職／中信打序不固定 伯納：僅猿隊有本錢固定

2019-06-16 17:32

中職／李宗賢自打球傷左踝 楊晉豪隨隊待命

2019-06-16 17:21

中職／猿隊新洋投報到 正式譯名冠猛

2019-06-16 14:36

中職／黃子鵬救火 猿續居龍頭

2019-06-15 23:57

中職／黃子鵬後援3局止血 助猿退獅奪MVP

2019-06-15 21:47

中職／年輕投手頻出頭 請當成潘威倫來珍惜

2019-06-12 07:00

日職／強打捕手時代來臨 日本國際賽優勢再現

2019-06-06 07:00

中職／索沙見錢眼開？ 聯盟該檢討洋將待遇了

2019-06-06 07:00

中職／一天兩戰狂攻52分 想偷局數釀大禍

2019-06-05 07:00

中職／洋投三本柱可能缺兩腳 悍將爭冠行情急墜

2019-06-04 07:00

日職／養樂多16連敗的五大意外 有美麗也有悲傷

2019-06-03 07:00

中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

2019-05-29 07:00

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

2019-05-27 07:00

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00
看更多

熱門文章

NBA／湖人還要補頂級後場 專家列五大人選

2019-06-17 01:07

NBA／勇士輸球折將 美媒爆柯瑞賽後對牆出拳

2019-06-17 12:43

NBA／留下來吧！ 暴龍球員向雷納德喊話

2019-06-17 10:10

NBA／哈羅連線拆夥？ 名嘴爆保羅不想待火箭

2019-06-17 08:19

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

NBA／麥考菜鳥年起連拿3冠 近55年來第3人

2019-06-17 11:58

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

NBA／AD交易細節更新 湖人付出選秀權代價更大

2019-06-17 11:15

NBA／崇拜布萊恩 湯普森G6舉動不亞於偶像

2019-06-17 14:00

NBA／拉攏厄文組新三巨頭 詹姆斯團隊樂觀

2019-06-17 17:22

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

網球／丹麥甜心嫁了！ 小威、NBA球星同場見證

2019-06-17 13:10

日職／首度交流戰成功 王柏融有望幫火腿拚優勝

2019-06-17 07:00

NBA／奪冠不忘德羅展貢獻 羅瑞、林書豪皆有表示

2019-06-17 13:03

NBA／KD、湯普森戰到最後 艾佛森：真正勇士

2019-06-17 14:20

MLB／為英卡納西恩被下放 洋基小將：很難吞

2019-06-17 07:58

NBA／季後賽神數據 雷納德歸功例行賽輪休

2019-06-17 16:09

NBA／暴龍大使太激情 聯盟警告G6別來奧克蘭

2019-06-17 14:03

MLB／父親節登板一局3上3下 陳偉殷秀兒子卡片

2019-06-17 07:07

NBA／湖人搶到戴維斯 狗熊高層變英雄

2019-06-17 16:36

NBA／首年執教就奪冠 暴龍教頭下一站世界盃

2019-06-17 09:17

MLB／2隊4戰92分新猷 馬恰多：好多奇怪分數

2019-06-17 10:00

射箭／「雙金」入袋！ 雷千瑩個人賽奪史上首金

2019-06-16 21:42

中職／葉君璋看測試會 有萬中選一的練武奇才

2019-06-17 17:23

中職／猿有4洋將 洪一中：怎麼抉擇很頭痛

2019-06-16 22:37

中職／葉君璋看陳威成公子 指叉和蔡仲南同等級

2019-06-17 16:33

MLB／7局掉2分非自責 柳賢振ERA再降至1.26

2019-06-17 11:00

NBA／湖人要組「宇宙湖」 傳目標是雷納德？

2019-06-17 18:45

日職／王柏融打出穩定度 連九場敲安

2019-06-17 01:04

華南青少棒／伍祐城三分砲擊敗澎湖 台東教頭卻喊糟了

2019-06-17 14:15

PGA／擊退球王 伍蘭德奪美國公開賽金盃

2019-06-17 11:17

中職／味全龍9人出席測試會 張泰山：盼不遺漏

2019-06-17 16:41

中職／潘威倫這一敗 斷了獅上半季爭王希望

2019-06-17 00:58

中職／無四死球完封兄弟 包林傑：個人重要一勝

2019-06-17 00:55

中職／統一獅遭猿隊18安敲暈 上半季確定無緣爭冠

2019-06-16 21:39

哈雷網賽／迎接草地賽季 費德勒：壓力很大

2019-06-17 15:05

足球／內馬爾被控耍大牌 球團：要不收斂要不走人

2019-06-17 12:12

NBA／兩百萬球迷就位 暴龍封王遊行蓄勢待發

2019-06-17 07:53

中職／廖文揚久違一軍登板 生涯第9年仍想在舞台

2019-06-16 22:28

桌球／日本公開賽 林昀儒摘銀

2019-06-17 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top