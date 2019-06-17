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中職／葉君璋看測試會 有萬中選一的練武奇才

2019-06-17 17:23聯合報 記者藍宗標╱即時報導

味全龍隊總教練葉君璋（右）、外野教練黃煚隆緊盯中職新人測試會。記者藍宗標／攝影
味全龍隊總教練葉君璋（右）、外野教練黃煚隆緊盯中職新人測試會。記者藍宗標／攝影
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味全龍隊自辦測試會前天結束，總教練葉君璋今年再到新莊球場，觀看聯盟主辦的新人測試會，他表示，自辦測試會效果較好，可測自己想要的東西，找出「萬中選一的練武奇才」。

近四天看過三場測試會，葉君璋表示，有看到一些好手，例如台南市成棒隊投手林子昱，之前就已經看過，速度不錯、控球也OK。

他說：「有些球員被選中後，可能無法馬上用，再磨練一些時間會更好。」

中職選秀會7月1日登場，龍隊握有狀元籤，將推薦超過50名球員參加選秀，其中包括20名投手。

葉君璋表示，推薦名單不一定選得到，也不一定會選，本來選秀策略鎖定以成棒球員為主，現在有一點改變，不少年輕選手有很大進步空間，挑選後磨練一年多的時間，技術上足夠成熟。

葉君璋強調，這次選秀將以投手、野手為主，捕手有兩個可比賽就好，年底擴編選秀、明年選秀都可分批挑選，現階段不會選太多捕手。

味全龍葉總選秀策略改變

【中央社／新北17日電】

味全龍隊總教練葉君璋先前曾表示，味全龍是新的球隊，大學生的經驗和穩定性相對較好，會考慮選大學生球員的比例多一點；但經過測試會觀察，葉君璋坦言，想法有點改變。

葉君璋透露，他發現很多年輕球員技術足夠，經驗需時間和比賽磨練，味全龍加入職棒後還有1年的時間，可在二軍磨練、累積，這些年輕球員只要給他們時間，相信有很大的進步空間，所以高中畢業生、大學低年級球員也是不錯的選擇。

原本選秀狀元呼聲最高的國立體育大學棒球隊投手鄭浩均，若無意外將一圓旅美夢。談起選秀狀元人選，葉君璋指出，有5、6名球員都有狀元實力，包括台體大棒球隊投手江國豪、平鎮高中應屆畢業生投手徐若熙等人，都有一定實力。

葉君璋為捕手出身，但他表示，今年重點在投手，捕手可能先選2名可上場比賽的戰力，再看高中有無值得培養的潛力捕手，其餘戰力在年底擴編選秀會中可能會有不錯的人選。

選秀葉君璋中職
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