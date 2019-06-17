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中職／味全龍9人出席測試會 張泰山：盼不遺漏

2019-06-17 16:41中央社 新北17日電

中華職棒新人球員測試會17日舉行，今年新加盟的球隊味全龍出動領隊、顧問、教練團和...
中華職棒新人球員測試會17日舉行，今年新加盟的球隊味全龍出動領隊、顧問、教練團和球探共9人到場。 中央社
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中華職棒新人球員測試會今天舉行，今年新加盟的味全龍隊有9人到場，張泰山轉換身份成為打擊教練，在看台上仔細觀察。他直言：「是責任，不要遺漏任何一個可能的未來之星」。

2019年中華職棒新人球員測試會，今天在新莊棒球場舉行，總計191人參加，人數創歷年新高，實際報到人數為185人，味全龍隊領隊、顧問、教練團和球探共9人到場，包括總教練葉君璋、打擊教練張泰山、投手教練郭勝安、守備教練黃煚隆等人都有出席。

張泰山從中華職棒退下後，打過日本獨立聯盟、澳洲棒球聯盟，再回台打社會隊台壽保成棒隊，正式結束球員生涯後，加入味全龍隊教練團、轉換身份。今天是張泰山首度出席中職新人測試會，他直言責任大，「其他球團的教練、球探都有許多經驗，我們是從無到有，希望不要遺漏」。

張泰山表示，測試會一個打者只有4個打席，真的無法從4個打席中斷定球員好壞。看完測試會後，還需要再跟球員母隊教練了解，希望可以更全面的認識這位球員。

此次測試會也有不少台壽保隊球員受測，張泰山表示，雖然是前隊友，但是職棒環境很現實，所以推薦與選才，不能夾雜太多私人情感，每個人想來圓夢的精神都很可佩。

至於觀察打者的重點，張泰山表示，測試會主要是觀察打者的揮棒、擊球技巧等，年紀也是一個考量。

張泰山味全龍中華職棒
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