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中職／包林傑 無四死球完封兄弟

2019-06-17 00:55聯合報 記者蘇志畬／新北報導

富邦悍將先發投手包林傑，主投九局無四死球，拿下完封勝。 記者葉信菉／攝影
富邦悍將先發投手包林傑，主投九局無四死球，拿下完封勝。 記者葉信菉／攝影
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中職生涯第二戰，富邦悍將隊洋投包林傑昨天締造無四死球完封勝紀錄，送出十次三振，幫助悍將五比○擊敗中信兄弟隊，與猿隊維持在一點五場勝差，拿下中職首勝的包林傑說：「這對我個人是重要一勝，球隊也在爭冠關鍵時期，更是意義更大。」

包林傑首局就飆出三次三振，單場最快球速一百五十三公里，九局上雖然被連敲兩安，但解決接下來三名打者，最後讓詹子賢敲出外野飛球，用一百一十五球締造中職史上第七十四次無四死球完封勝。

悍將四局下連續四支安打加上對手暴投，攻下四分奠定勝基，八局下林宥穎安打再添一分。總教練陳連宏表示：「包林傑控球、節奏都掌握得很好，九局暫停時有打算換人，但他想繼續投。」

包林傑八日首戰統一獅隊，投四局送出五次四壞，失六分吞敗，昨天被敲八安，但未再出現保送；包林傑表示，第一場比賽太想建功，投起來不像自己，後來回去看比賽影片，目標就是不要保送。

這是包林傑職業生涯第二次投出完封勝，上一次是兩年前在澳洲職棒，他說：「從第一局開始就想完投，每場比賽都是這麼想。」

林智勝昨吞下四次三振。 記者葉信菉／攝影
林智勝昨吞下四次三振。 記者葉信菉／攝影
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來台首次面對澳職前隊友林智勝，連四打席送出三振，包林傑表示：「比賽中就是全力擊潰對手，相信智勝也是這麼想。九局上對他投的最後一球已氣力用盡，如果被打界外球就沒招了。」

林智勝富邦悍將中信兄弟
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